Sanatçılarının objektifi sergiye dönüştü

Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği üyelerinin çektiği fotoğraflardan oluşturulan “The Fashion Workshop” sergisi açıldı

Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği (KIFSAD) üyelerinin çektiği fotoğraflardan oluşturulan “The Fashion Workshop” sergisi önceki akşam 19.00’da Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı.

Açılışını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yaptığı sergide, modacı ve tasarımcılar Abdullah Öztoprak, Zerrin Akıncı ve Açelya Uluçay’ın kreasyonlarının, moda fotoğrafçısı Hasan Hüseyin önderlik ettiği çeşitli fotoğraf sanatçılarının objektifinden yansıtıldığı fotoğraflar yer alıyor.

Açılış öncesi konuşan KIFSAD Yönetim Kurulu Başkanı A. Emre Gürsev, sergide yer alan fotoğraf karelerinin çekimlerinin 27-28 Ocak tarihlerinde Glapsides Plajı ve Gazimağusa Buğday Camii’nde gerçekleştirildiğini belirtti.

33 sanatçının toplam 94 fotoğrafından oluşan “The Fashion Workshop” sergisi 24 Mart Cumartesi’ne kadar açık kalacak.

