Sanatçıların eserleri sergide

Geleneksel sanatlar alanında üretim yapan duayen ve genç sanatçıların güncel eserlerinden oluşan “Sanata Dokunuş” isimli sergi,sanatseverlerle buluştu

Ayhatun Ateşin, “Sanata ve hayata yeniden başlayışı” çerçevesinde, 19 sanatçının eserlerinden oluşan “Sanata Dokunuş” isimli sergiyi, sanatseverlerle atölyesi AlashiaInn’de buluşturdu.

Serginin açılış gecesinde birçok sanatsal sürprizin yanısıra, illüsratörün performansıyla gelen konuklara karikatürleri çizilerek hediye edildi.

Sergi, 29 Aralık tarihine kadar her gün 12.00-18.00 saatleri arasında izlenebilecek.



Açılış gecesinde akordiyon ve keman dinletisi eşliğinde renkleri ve dokuları su ve ateşte harmanlanan sanatlar ebru, çini ve cam sanatının yanı sıra illüstrasyon sanatı interaktif olarak seyirciyle buluştu.

İnsanla nesneler arasındaki estetik ilişkiyi anlatan sanat ve bu kapsamda ortaya çıkarılan eserler, yaşama ve çalışma alanlarında da kendine yer bularak sergilendi.

Ayhatun Ateşin küratörlüğünde gerçekleşen sergi, Geleneksel Sanatlar alanında üretim yapan duayen ve genç sanatçıların güncel eserlerinden oluşuyor.



Ayhatun Ateşin in davet ettiği farklı disiplinlerdeki sanatçılarla kentin çocukları atölyelerde buluştular ve birlikte üretme ve öğrenme imkanı buldular. Sanatsal aktivitelerde konularında uzman sanatçılarla geçirdikleri bilgi dolu zamanlar Lefkoşa Arabahmet mahalle çocuklarına görme, anlama ve kıymet verme gibi temel ve kıymetli yetiler kazandırdı. Atölyeler belirgin bir takvimle devam edecek ve bölgedeki çocukların görme yetisi kazanımı, özgüveni gelişimlerinde sanatsal dokunuşun yararları için atölyeler devam edecek.



Ayhatun Ateşin tarafından gerçekleştirilen “Sanatsal Dokunuş “ sergisinde, Artin Demirci, Samet Doğan, Elif Aydoğdu Ağatekin, Mediha Şevinç, Vedia Okutan Gaydeler, Gökhan Onur, Ruhiye Onurel Şimşek, Eda Taşlı, Gülay Yakar, Hikmet Uluçam, Umut Germeç, Ayşem Ötük, Aslıhan Kaplan Bayrak, Kadir Selçuk Yaşa, Emrah Güney, Ogün Yücel, Nurseren Tor, Fatma Sarıbaş, Şenay Buluğ’un eserleri yer alıyor.



