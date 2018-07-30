Sanatçılardan yerli sanayi duyarlılığı

Ayvalık Cunda Adası Türkiye’nin dört bir yanından gelen resim sanatçılarına ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadı.

Aralarında Kıbrıslı sanatçı Gül Karadayı’nın da yer aldığı 46 sanatçı, Atatürk’ün emri ile kurulan ve günümüzde kapatılarak çürümeye terk edilen Nazilli Basma Fabrikası’nın diğer tüm yerli ve milli sanayi tesisleri ile birlikte ülke ekonomisine olan katkılarına farkındalık yaratmak adına Nazilli’ye bağlı Ayvalık’ın Cunda Adası’nda “ Basma Fistan Giyerim ” temalı resim Çalıştayı için buluştu.

Genel Koordinatörlüğünü üstlenen Ressam Günay Aral ülke sorunlarına duyarlı sanatçılar olarak Cunda sokaklarında yaptıkları canlı performansla geçmişi bugüne taşıyıp gelecek nesillere farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyledi. Aral ülke çapında çok ses getiren projeye önümüzdeki yıllarda farklı yörelerde devam edeceklerini bildirdi.

Ayvalık’lı ressam Emine Alışık’ın desteği ile 46 ressamın özel çalışmaları Olgay Sanat Evi’nde düzenlenen sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Anlamlı çalışmaya katkı koyan sanatçılara sertifikalarının verildiği etkinlikle Çalıştay tamamlandı. Etkinlikte sertifika alan Sanatçı Gül Karadayı böylesi anlamlı sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil etmekten onur duyduğunu ifade etti. Lha