Sanatçılar, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne hayran kaldı

Yunan Soprano Vassia Alati ile Piyanist Çağıl Cansu Şanlıdağ ve Kıbrıslı Ressam Göral Özkan, YDÜ’deki Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni gezdi. Müze ve eserlerin kendisini çok heyecanlandırdığını söyleyen Özkan, Kurucu Rektör Günsel'in ileri görüşlü özelliğinden övgüyle söz etti

Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü Müzeler bölgesi Kıbrıs Araba Müzesi karşısında yer alan ve turistler tarafından yoğun ilgi gören Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıslı Türk Ressam Göral Özkan ve ülkemizde konser vermek için Viyana'dan gelen Yunan soprano Vassia Alati ile Brüksel'den gelen Türk Piyanist Çağıl Cansu Şanlıdağ ve müzikolog eşi Xavier Falgues tarafından ziyaret edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, Üniversite Genel Koordinatörü Görkem Bulunç ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hastürk'ün de hazır bulunduğu ziyaretlerde, ziyaretçilere müze ve eserler hakkında bilgiler verildi.

Müzede eserleri de sergilenen Kıbrıslı Türk Ressam Göral Özkan, müze ziyareti esnasında gördüğü mekan ve sergilenen eserlerin kendisini çok heyecanlandırdığını, ayrıca Türk dünyasının eserlerinin özenle seçilerek bir araya getirilişinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yakın Doğu Üniversitesini bir ilim, irfan yuvası olarak nitelendiren ve Modern Sanat Müzesi yapımının fikir olarak fevkalade olduğunu dile getiren Göral Özkan, Kurucu Rektör Suat İ. Günsel'in ileri görüşlü özelliğinden övgüyle söz etti. Sergilenen eserlerin her birinin bir değer olduğunu belirten Özkan, müzede yer alan eserler arasında kendi eserlerini de görmenin verdiği mutluluk ve duyguyu ifade etti.

Viyana'dan Yunan soprano Vassia Alati ile Brüksel'den gelen Türk Piyanist Çağıl Cansu Şanlıdağ da, müzenin çok çeşitliliğin içinde farklı stillerin ve renk seçimlerinin yer almasının kendilerini çok etkilediğini söylediler. Türk Devletlerinden farklı eserleri bir arada görmekten mutluluk duyduklarını ve eserleri çok beğendiklerini ifade eden ziyaretçiler, eser seçimlerinin çok iyi yapıldığını, müzeyi ziyaret edecek herkese hitap edecek eserlerin olduğunu belirttiler.