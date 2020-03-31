Sanatçı Yücel Yazgın korona virüsün hallerini resmetti

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Sanatçı Yücel Yazgın “Corona Virüsün Halleri” isimli resimleriyle #EvdeKal mesajı verdi

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ile birlikte sanatçılar salgını ve mücadeleyi tuvallere yansıtmayı sürdürüyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, sanatçı Yücel Yazgın dünya üzerinde korku ve endişe ile takip edilen koronavirüs ile mücadeleye fırçası ile desteğini tuvale yansıtarak; “Virüs dolayısı ile evde hatta atölyede kalmak, bu özel çabayı kendimde bulmamı sağladı. Virüs üretmemeyi değil üretimi motive etti” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Yücel Yazgın; “Corona Virüs” konulu resim yapmak oldukça özel bir çaba gerektiriyor diye düşünmekteyim. Virüs dolayısı ile evde hatta atölyede kalmak, bu özel çabayı kendimde bulmamı sağladı. Virüs üretmemeyi değil üretimi motive etti.

Doğada birçok bitkinin; yaprak, dal veya gövdesinin bir kısmının deforme olmuş hallerini, çocuk yaşlarımdan beri gözlemlemekteyim. Gözlemlerimde, bitkilerin bu deforme olmuş kısımlarını, bir süre sonra yenilediklerini ve şekilsel olarak kendilerine özgü formlarını yeniden kazandıklarını izlemişimdir. Bana resimlerimi çizerken bu doğa harikası kendi kendini iyileştirme gücü uzun yıllar biriktirdiğim gözlemlerimle ilham olmuştur.

“Corona Virüs” dünyamızda ve ülkemizde yaşam koşullarımız açısından bu deformasyona benzer bir uyumsuzluk yaratmış durumdadır. “CORONA VİRÜSÜN HALLERİ” diye isimlendirdiğim bu resim serisinde kara bir leke olarak insanlık üzerine çöken virüsün, gidiş yolculuğunu renklerle ifade etmeye çalıştım.” İfadelerini kullandı.

Yücel Yazgın kimdir?

17 Temmuz 1960 yılında, Baf’ın Magunda köyünde doğdu. İlkokulu köy okulunda, ortaokulu Poli Şehit Turgut Ortaokulu’nda okudu. Bu sürede Ali Atakan’dan resim dersleri aldı. 1974 sonrası ailesi ile birlikte Magunda’dan göç edip Nikita’ya yerleşti. Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’nde öğrenimine devam ederken, Emin Çizenel’den resim dersleri aldı. Lisans eğitimini 1978-1982 yılları arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü’nde tamamladı. Mezuniyet sonrasında, 1984-1985 öğretim yılında Bahçeli Köyü’nde ilkokul öğretmenliği yaptı. 1985-1986 yıllarında grafiker-desinatör olarak çalıştıktan sonra, 1987 yılında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Şübesi’ne güzel sanatlar görevlisi olarak atandı. 1991 yılında Atatürk Öğretmen Koleji’ne öğretmen olarak, 2000 yılında Atatürk Öğretmen Akademisine öğretim görevlisi olarak atandı. 2003 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Eğitim Yönetimi Denetimi Ekonomisi ve Planlaması Anabilim Dalı’nda “İlkokul Öğretmenlerinin 4. Sınıf Matemetik ve Resim Programlarının Birbirini Destekler Nitelikte Uygulanmasına Yönelik Öğretmen Görüşleri” konulu tez araştırmasıyla yüksek lisans derecesi aldı. 2012-2013 öğretim yılında Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde Doktora (Ph.D) eğitimine başladı. Dört kişisel sergi ve çeşitli karma sergilerde eserleri sergilenmiştir. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu, Devlet koleksiyonu ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. 2007-2017 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak ders verdi. Değirmenlik “Aleminyo Şehitler Anıtı” ve “Cengiz Topel Anıtı”nda rölyef çalışmaları yaptı. 2018 yılında TÜYAP ARTİST’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini temsil etti. 2016 yılında Atatürk Öğretmen Akademisi’ndeki görevinden emekli oldu. 2017 yılında “Kıbrıs Arkeolojik Silindir Mühürlerinin Analizi ve Baskı Resme Yansımaları” konulu tez çalışmasıyla doktora derecesini aldı. “Resim İş Eğitimi Yöntemi”, “Güzelyazı El Kitabı” isimli iki kitap yayınlayan Yücel Yazgın’ın “Güzel Yazı Teknikleri” isimli kitabı da Eğiten Kitap Yayınevi tarafından yayınlandı. Yine Eğiten Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan “Eğitimde İletişim” kitabında bir bölüm yazarlığı ve kitabın editörlüğünü yaptı.

Yücel Yazgın’ın sanat ve sanat eğitimi alanlarında yayınlanmış birçok makalesi ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır.

Ayrıca “Kuzey Kıbrıs’ta Kuşaklararası Oyun ve Oyuncağın Evrilmesi” konulu üç yazarlı araştırmaları ile “2. Kemal Yücel Onur Ödülü” yarışmasında finale kalarak en iyi 3 bilimsel araştırmadan biri olma ödülüne layık görüldü.

Sanatçı Yakın Doğu Üniversitesi müzelerinde eserleri sergilenen usta sanatçılara verilen ALASYA büyük sanat ödülleri kapsamında baskı resim ustalarına verilen HARİZMİ ödülü sahibidir.

Sanat çalışmalarını sürdüren Yücel Yazgın, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı ve Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.