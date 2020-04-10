Sanatçı Marina Sinitsyna (Tiyk) resimlerle salgınına dikkat çekti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse karşı mücadelede sanatçılar da salgına dikkat çekmek ve mücadeleye farklı bir bakış açısıyla destek vermek için resmediyorlar...

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre sanatçı Marina Sinitsyna (Tiyk), dünya geneline yayılan ve binlerce insanın yok oluşuna neden olan koronavirüse dikkat çekmek, verilen mücadeleye sanatsal bakış açısıyla destek vermek için kollarını sıvadı

Sanatçı Marina Sinitsyna (Tiyk), dünya insanları olarak yaşadığımız ülkelerde yapılan uyarı ve önlemleri yerine getirerek sağlıklı kalabileceğimizi belirterek #evdekalın dedi

Açıklamada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hergün ayrı bir sanatçı tarafından resmedilerek Kovid-19’u farklı bakış açılarıyla paylaşmaya devam edeceği bildirildi.

Marina Sinitsyna (Tiyk) kimdir?

1973 yılında Moskova'da doğan sanatçı Marina Sinitsyna (Tiyk), 1987 yılında sanat ortaokulunu bitirdikten sonra, 1999 yılında Moskova El Sanatları Koleji'nden, 2006 yılında Moskova Sanat ve Endüstri Enstitüsü'nden mezun oldu.

2017 yılından itibaren Rusya Yaratıcı Sanatçılar Birliği (Soyut Sanat Bölümü) üyesi olup, Moskova ve Uluslararası sergilerinin katılımcısıdır.

2019 yılında Moskova Uluslararası Soyut Sanat Salonunda düzenlenen «Sanat Kutusu» adlı sanat sergisine katıldı. "Şarap fabrikası" adlı çağdaş sanat açık artırmasına katıldı. Kopenhag şehrinde düzenlenen “Art Nordic” adlı çağdaş sanat uluslararası sergisine katıldı. Ayrıca Belçika'nın Brüksel şehrinde bulunan Tacik Büyükelçiliği'nde bir sanat sergisine katıldı. 2018 yılında Paris'te bulunan Louvre Müzesi’nde düzenlenen “Art shopping” çağdaş sanat uluslararası sergisine katıldı. Ayrıca "Monod" ve "Colombier" galerilerinde düzenlenen sanat sergilerine katıldı. Moskova kentinde "Çünkü müzik ..." sanat sergisine katıldı. 2015 yılında Moskova'daki «Hitrovka» sergi salonunda bir sanat sergisine katıldı.

Moskova ve Paris'teki sanat galerileri ile işbirliği içindedir. Sanatçının eserleri “Interior and Design” ve “Salon” dergilerinde yayınlanmaktadır. Eserleri Paris, Moskova, Brüksel ve Tacikistan'da özel koleksiyonlarda yer almaktadır.