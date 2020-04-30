Sanatçı İrina Lavrinenko, üretmeye devam ediyor

Sanatçı İrina Lavrinenko, Kovid 19’a karşı mücadeleyi Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için tuvale resmetti

Sanatçılar tarafından farkındalık yaratmak ve dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verilen mücadeleye destek vermek üzere binaların duvarlarına grafitiler, taşlara şekiller, tuvallere resimler ve seramiklere sanat işlenmeye devam ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre sanatçı İrina Lavrinenko ise, dünya geneline yayılan Kovid-19’a karşı verilen mücadeleye destek belirtmek ve uyarılara dikkat çekmek için sanatını tuvale yansıttı.

Sanatçı İrina Lavrinenko, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte çağrılara ve uyarılara uymamız gerektiğini belirterek sağlıklı kalabilmek için evde kalın dedi.

Açıklamada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için her gün bir sanatçının üç eserinden oluşan resim, baskı resim, seramik, grafit veya heykel gibi eserlerle paylaşmaya devam edileceği bildirildi.

İrina Lavrinenko kimdir?

1958 yılında Tiflis'te doğdu. 1978 – 1983 yılları arasında Tiflis Devlet Sanat Akademisi'nde okudu. 2001-2003 yıllarında №53 okulda resim öğretmeni olarak çalıştı. 1987-1992 yılları arasında Devlet A.S Puşkin Pedagoji Enstitüsü'nde öğretmen olarak çalıştı. 1997'den beri Gürcü Tekstil Grubunun üyesidir.

Katıldığı ulusal ve uluslararası sergilerden bazıları;

1997 - İlk uluslararası tekstil sanat sergisi “Arkadaş olun”, ‘The Museum System’, Galerisi

1998 - Modern sanat galerisinde Gürcü tekstil grubunun sergisi

1999 - "İpek Yolu" tekstil sanatının ikinci uluslararası sergisi, Ulusal Resim Galerisi

2000 - Çağdaş Gürcü elyaf sanatı; Seamgallery, Megadim, İsrail

2001 - Gürcü Tekstil Fuarı, Karvasla Galerisi

2001 - “Crossroad” - üçüncü uluslararası tekstil sanatı sergisi, Tiflis Karvasla Tarih Müzesi.

2003 - 4. Uluslararası Tekstil Sanatı Sergisi, Tiflis Karvasla Tarih Müzesi

2005 - 5. Rusya Dekoratif Sanatlar Festivali, İvanovo, Rusya

2005 - Gürcü battaniyesi ve aplike (XIX-XX yüzyıllar), Tiflis Karvasla Tarih Müzesi

2006 - Chicago, ABD'de Gürcü sanat sergisi

2006 – Amerikan Yorgan İttifakı'nın düzenlediği Uluslararası ‘Başın üstünde battaniye’ Yarışması ve Sergisi'nde birincilik ödülünü kazandı.

2007 – ‘Racio’ Galerisi'nde yorgan sergisi

2008 - "9" galerisinde tekstil sanatı sergisi

2010 - Karma sergi "Battaniye - Tekstil Sanatı", galeri "Açık Toplum Fonu"

2010 - “Eski ve Yeni Battaniye” karma sergisi - Gürcistan Ulusal Folklor Merkezi

2010 - Gürcistan Milli Kütüphanesi'nde yorgan sergisi

2011 - ABD Büyükelçiliği tekstil karma sergisi

2012 - “İç Mekanda Tekstil” Sergisi – Vetro Vario Galerisi

2014 - Gürcü sanatçıların tekstil sergisi, Tiflis Devlet Sanat Akademisi'ndeki Apollo Kutateladze galerisinde düzenlendi.

2014 - “Barselona Sanat Festivali”, İspanya Ada Galerisi'nde uluslararası sergi

2016 - “315” sergisi, Chardin galerisi

Sanatçı bir çok kişisel sergi açtı:

2007 - Gürcistan'daki ABD Büyükelçiliğinde düzenlenen kişisel sergisi

2002 - Tiflis'teki Amerikan okulunda kişisel sergi

2003 – Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde kişisel sergi

2006 – ‘Center Point’ Galerisi'nde kişisel sergi

2018 - Chardin galerisinde kişisel sergi