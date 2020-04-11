Sanatçı Balin, Kovid 19’a karşı mücadeleyi tuvale yansıttı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için sanatçı Alexey Balin, Kovid 19’a karşı mücadeleyi tuvale yansıttı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması ile birlikte, sanatçılar da koronavirüse karşı verilen mücadeleye destek vermek üzere çeşitli ülkelerde salgın ile mücadele konulu binaların duvarlarına grafitiler, seramiklere ve tuvallere resimlerini yansıtmayı sürdürüyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre resim ve seramik sanatçısı Alexey Balin’de dünya geneline yayılan koronavirüsü (Kovid-19) tuvale yansıtarak duygularını dile getirmeye çalıştı.

Sanatçı Alexey Balin, dünyayı saran kovid-19 salgınından ötürü tecritte olmanın kendilerini sanattan uzak tutamayacağını, farkındalık yaratarak, sanatlarını icra ederek resimlerini tuvale yansıtarak destek vermeye çalıştığını belirtti

Balin, yetkililerin çağrılarını dikkate almamız gerektiğinin de altını çizerek sağlıklı kalabilmek için #evdekalın dedi

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hergün bir sanatçı üç eseri ile mücadeleye destek vermek üzere paylaşmaya devam ediyor.

Alexey Balin kimdir?

1971'de Pavlodar'da doğdu. 1991 yılında Almata N.V. Gogol sanat koleji'nden mezun oldu. 2003 yılında Alexey, ‘Şabıt’ uluslararası yaratıcı gençlik festivaline katıldı. 2015 yılında Pavlodar sanatçıları arasında II Dünya Savaşı Zaferinin 70. Yıldönümüne adanmış , Kazak Hanlığı'nın 550. yıldönümünde düzenlenen "İnsanların Tarihi" yarışmasına katıldı. 2016 yılında Pavlodar'daki bölgesel "İrtiş Çocukları" projesine katıldı. 2016 yılında "Benim Kazakistanım" güzel sanatlar öğretmenleri arasında bölgesel yarışmanın galibi oldu. 2017 yılında Pavlodar Bölgesel Sanat Müzesi'nde kişisel bir sergi açtı. 2018 yılında IV uluslararası Sibirya seramik festivalini kazandı. Eserler Pavlodar Sanat Müzesi'nde, Kazakistan, Rusya, Almanya'daki özel koleksiyonlarda yer almaktadır.