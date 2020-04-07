Sanatçı Asgat Dinikeyev duygularını tuvale yansıttı

Dünya genelinde yeni tip korona virüsün (Kovid-19) yayılması ile birlikte sanatçılar da salgına dikkat çekmek ve mücadeleye farklı bir bakış açısıyla destek vermek için resmetmeyi sürdürüyor

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Sanatçı Asgat Dinikeyev, korona virüs salgınına karşı mücadeleye dikkat çekmek için tuvale resmetti Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre sanatçı Asgat Dinikeyev binlerce ölüme sebep olan korona virüse dikkat çekmek için duygularını tuvale yansıttı. Asgat Dinikeyev, korona virüse karşı dünya ülkelerinin verdiği mücadeleye karşı farkındalık yaratmak, önlem ve uyarıları dikkate almak adına sanatıyla destek vermeye çalıştığını ifade etti. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hergün ayrı bir sanatçı tarafından, korona virüse karşı tedbir almak ve uyarıları dikkate almak adına eserleri paylaşılmaya devam ediyor Asgat Dinikeyev 1942 yılında Başkurdistan Cumhuriyeti’nde dünyaya geldi. 1968 yılında Ufa Sanat Koleji’nin resim bölümünden mezun oldu. Bölgesel, ulusal ve uluslararası sanat sergilerinin katılımcısıdır. Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesidir. Kazakistan Cumhuriyeti Fahri Sanatçısıdır. Tataristan Cumhuriyeti fahri sanatçısıdır. Kazakistan Cumhuriyeti Sanat Akademisi üyesidir.