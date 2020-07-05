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Sanatçı Andrey Orazbayev, 3 eserini tuvale yansıttı

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Sanatçı Andrey Orazbayev, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için “Sakura”, “Göksel Tilkinin Kürkü” ve “Zaman Aynası ” adlı eserlerini resmederek sanatseverlerin beğenisine sundu

Sanatçı Andrey Orazbayev, 3 eserini tuvale yansıttı

Sanatçı Andrey Orazbayev, Kıbrıs Sanat Müzesi için, “Sakura”, “Göksel Tilkinin Kürkü” ve “Zaman Aynası ” adlı eserlerini tuvale yansıtarak sanatseverlerin beğenisine sundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre sanatçı Andrey Orazbayev,  Sakura adlı eserinin ortaya çıkmasında ilham kaynağının  Japon şair Ki no Tsurayuki'nin haiku adlı geleneksel bir şiirinden yola çıktığının altını çizerek "Erken sisli bahar mevsiminde uzak dağ yamaçlarındaki kiraz çiçekleri açar gibi, seni sadece bir an gördüm ve kalbimde kaldın…» dizeleriyle anlatıyor.

Zaman Aynası adlı eserinde ise sanatçı Orazbayev; "Zaman, her şeyi yok eden, varlığın temel bir özelliğidir. Bin yıl sonra, gerçekte olanların sadece hayali görüntüleri kalır, geçmişin gölgeleri zamanın aynasında kalır." sözleriyle tanımlıyor.

Orazbayev  bir diğer eseri olan  Göksel Tilkinin Kürkü'nü ise; " «Akvaryum» müzik grubunun şarkısında nehir üzerindeki sis göksel tilkinin kürküyle kıyaslanır. Bu şiirsel imge, bu resmin yaratılmasına vesile oldu." ifadelerini kullandı

Andrey Orazbayev kimdir?

1963 yılında Kazakistan'ın Pavlodar şehrinde doğdu. Pavlodar Endüstri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Grafik tasarımcı okulunda , Omsk Devlet Pedagoji Enstitüsü sanat ve grafik bölümünde okudu. Uluslararası Rusya Sanatçılar Birliği ve Kazakistan Sanatçılar Birliği üyesidir. 1994'te avangard sanatçı "Yeni Bozkırlar" adlı Pavlodar'da sergiye katıldı. Güzel sanatların füzyon tarzında ve tiyatro performansında çalışan bir performans sanatçısı olarak bilinir.

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Etiketler; #Andrey Orazbayev
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