Sanat camiası yasta

Yıllarca Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu’na hizmet veren ve emekli olan, Andaş Tiyatrosu kurucusu İbrahim Andaş vefat etti

Ülkemiz sanat camiasının sevilen isimlerinden İbrahim Andaş yaşamını yitirdi.

Yıllarca Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu’na hizmet veren ve emekli olan, Andaş Tiyatrosu kurucusu İbrahim Andaş’ın vefatı derin bir üzüntü yarattı.

64 yaşındaki Andaş, kısa süre önce ciğerlerinde meydana gelen bir komplikasyonun ardından, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Andaş, yarın, öğle namazının ardından, Lefkoşa Kabristanlığı’nda defnedilecek.

Üç çocuk babası Andaş, hayatını tiyatroya adamıştı. Uzun yıllar Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nda, sayısız oyuna görev alan Andaş, emekliliğinin ardından da Andaş Tiyatrosu’nu kurarak özellikle çocuklara yönelik oyunları ile sanattan hiç kopmamıştı.

Andaş için, yarın saat 10.45’de Devlet Tiyatroları önünde kısa bir anma töreni düzenlenecek. Andaş’ın oğlu organizatör İrfan Andaş, babasının anma töreni ve cenaze törenine eski sanatçı dostlarını ve sevenlerini davet etti.