 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Koyutürk’ün gururlandıran başarısı
Koyutürk’ün gururlandıran başarısı
28 0
Akacan’ı kan parası talebi ile tehdit etmişler
Akacan’ı kan parası talebi ile tehdit etmişler
31 0
 
Havuzda rekora yüzdüler
Havuzda rekora yüzdüler
12 0
Opel’in 2020 model süper minisi görücüye çıktı
Opel’in 2020 model süper minisi görücüye çıktı
14 0
Sürücülere sinir krizleri yaşattı
Sürücülere sinir krizleri yaşattı
96 0
İncirli penaltılarla hedefe vardı
İncirli penaltılarla hedefe vardı
163 0
Akıncı, hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası müjdesi verdi
Akıncı, hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası müjdesi verdi
19 0
banner82

Şair Filiz Naldöven anıldı

banner27

banner315
Şair Filiz Naldöven anıldı
banner267

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Şair Filiz Naldöven’i anma etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Meral Akıncı, emekli öğretmen yazar ve şair Filiz Naldöven’in üçüncü ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinliğinde konuştu.

Girne Belediyesi ve Lirik Şiir Grubu iş birliğinde Şair Filiz Naldöven Sokak’ta düzenlenen anma etkinliğine gelişinde Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü tarafından karşılanan Meral Akıncı’ya, Cumhurbaşkanlığı Müdürü Gülden İlkman eşik etti.

Meral Akıncı, anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, aile yakını olan Filiz Naldöven’i lise yıllarından itibaren tanıdığını ve aralarında iyi bir diyalog olduğunu anlattı, Naldöven’i rahmetle andı.

Filiz Naldöven’le ilgili bazı anılarını da paylaşan Meral Akıncı, Naldöven’in üretken kişiliğine vurgu yaptı.

Meral Akıncı, Filiz Naldöven’in adının Girne’nin işlek bir caddesine verilmesinden dolayı ailece onur duyduklarını belirterek, bu kararı alan Girne Belediyesi’ne ve Belediye Meclis üyelerine teşekkür etti.

Etkinlikte, Lirik Şiir Grubu üyeleri, şair Filiz Naldöven’in şiirlerini okudu.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.