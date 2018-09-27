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Sahnede “Akşam Yemeği” vardı

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16. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde Semaver Kumpanya Tiyatrosu’nun “Akşam Yemeği” oyunu sahnelendi

Sahnede “Akşam Yemeği” vardı
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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sunduğu 16. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde Semaver Kumpanya Tiyatrosu’nun “Akşam Yemeği” oyununu sahneledi. 

YDÜ AKKM’de önceki gece sahnelenen Herman Koch'un aynı adlı romanından uyarlanan iki perdelik oyuna tiyatro severlerin ilgisi yoğun oldu. İronik, gerilimli ve sahici bir yüzleşme oyunu olan Akşam Yemeği oyununu Volkan Sarıöz yönetti. Herman Koch’un aynı adlı romanından uyarlanan oyun, seyirciyi şık bir restoranda, akşam yemeğine davet ediyor.

Masada iki evli çift ve devasa bir sır var. menüde ise leziz yemekler, şarabın yanı sıra orta sınıfın ikiyüzlü ahlak anlayışı ve konforunu kaybetme korkusu. Festival 27 Eylül Perşembe günü YDÜ AKKM’de  saat 20:30’da Dostlar Tiyatrosu tarafından sahneye konacak “Göçmenleeeer” oyunu ile sona erecek.

   

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