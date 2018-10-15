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“Şahane Düğün”le yeni sezona merhaba

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Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nda yeni sezon, “Şahane Düğün” oyunuyla başladı.

“Şahane Düğün”le yeni sezona merhaba
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Lefkoşa AKM’de geçtiğimiz cuma akşamı ilk kez seyircisiyle buluşan oyundaki olay örgüsü ve karakterlerin düştükleri durumdan kurtulma mücadelesi izleyicide büyük merak uyandırırken, bolca da güldürdü.

İzleyenlerden büyük ilgi gören oyun ayakta alkışlandı.

Şahane Düğün’de evleneceği günün sabahı yatakta tanımadığı biriyle uyanan damat adayının ve zincirleme şekilde işin içine karışanların mücadelesini konu alıyor.

Robin Hawdon’un yazıp, Özcan Özer’in çevirdiği ve Nehir Demirel’in yönettiği “Şahane Düğün”, her cuma saat 20.00’de Lefkoşa AKM’de sahnelenecek.

Ahmet Alper Ayana, Deniz Aslım, Cevahir Caşgir, Zehra Evliya Parıldak, Birce Birsel Çağlar Çiçekli ve Özlem Özkaram’ın rol aldığı oyunla ilgili ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 2287191 veya 2280191 numaralı telefonların aranabileceği belirtildi.

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