'Şahane Düğün' Girne'de sahneleniyor

Girne Belediyesi’nin kış ve bahar ayları için hazırladığı kültür sanat programı Ocak ayında da devam ediyor.

KKTC Devlet Tiyatroları’nın, “Şahane Düğün” adlı oyunu yarın akşam ve 8 Ocak Salı saat 20.00’de Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda izleyicileriyle buluşacak.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, iki perdelik komedi, evleneceği günün sabahı yatakta tanımadığı biriyle uyanan damat adayının ve zincirleme şekilde işin içine karışan herkesin mücadelesini konu alıyor.

OCAK PROGRAMI…

Kültür sanat etkinlikleri, 10 Ocak Perşembe günü, 20 yıl televizyon haberciliği yapan İrfan Değirmenci’nin tek kişilik gösterisi “Anne Ben Artist Oldum” ile devam edecek.

15 Ocak Salı, Türkiye Kömür İşletmeleri Türk Sanat Müziği Korosu Konseri, 18 Ocak Cuma Samsun Sanat Tiyatrosu’ndan “Kuvâ-yi Milliye Destanı”; 22 Ocak Salı ve 24 Ocak Perşembe saat 20.00’de, Girne Belediye Tiyatrosu, “Düdüklüde Kıymalı Bamya” oyunu Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda izleyicileriyle buluşacak.

7-14 Ocak tarihleri arasında Tanju Akyol’un Resim Sergisi Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde mesai saatleri içerisinde sanatseverler tarafından izlenebilecek.

Bilet ve bilgi için Girne Belediyesi Danışma Masası, 0392 815 21 19/101 ve Oda Tiyatrosu gişesine 0533 821 21 44 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.