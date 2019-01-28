Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim “Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele Sergisi”ni ziyaret etti

“Geçmişe çok güzel bir yolculuk oldu”

Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel'i makamında ziyaret etti. Dr. Filiz Besim, daha sonra üniversite kampüsü ile “Dr. Fazıl Küçük ve Milli Tarih Sergisi”ni gezdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel'i ziyaretinde üniversite çalışmaları ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi hakkında bilgiler aldı.

SERGİDE YER ALAN ESERLER HAKKINDA BİLGİLER ALDI

Dr. Besim daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi öncülüğünde Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 35. ölüm yıl dönümü anısına ülkemiz 92 sanatçısının 165 özgün eseriyle hazırlanan “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergiyi ziyaret etti. Sağlık Bakanı Besim’e sergiyi ziyaret sırasında ziyareti sırasında, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Soykurt, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Mütevelli Heyeti Başkanı Teknoloji Danışmanı Prof. Dr. Murat Özgören eşlik etti.

Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde bulunan Kıbrıs Sanat Merkezi'ndeki “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergiyi gezen Sağlık Bakanı Filiz Besim'e, Yakın Doğu Ünive rsitesi Genel Koordinatörü Görkem Bulunç tarafından eserler hakkında bilgiler verildi.

"BENİM İÇİN GEÇMİŞE ÇOK GÜZEL BİR YOLCULUK OLDU... "

Sergi ziyareti sırasında duygularını dile getiren Dr. Filiz Besim, fotoğraflar ve farklı eserlerle yakın geçmişi yaşamak ve hatırlamanın çok keyifli olduğunu belirterek sergiden çok etkilendiğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Dr. Besim, “Şunu söylemek isterim gerçekten etkilendim. Daha önce Dr. Fazıl Küçük'ün Girne kapısındaki müzesini de gezdim ama böyle direkt fotoğraflar ile yakın geçmişi yaşamak ve hatırlamak, okuduklarımızı canlandırmaya çalışmak çok keyif verdi. Benim için geçmişe çok güzel bir yolculuk oldu” dedi. Bu sergilerin toplum tarihine yapılan katkılar olduğunu belirten Dr. Besim, “Bir toplum geçmişi var ise var olur, geçmişiniz varsa bugün varsınız ve geleceğinizin de olabileceğini bilirsiniz, ondan dolayı bunların hepsi bizim kendi tarihimize belleğimize yapılan katkılardır. Bu sergiyi çok anlamlı buluyorum. Başta Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve kutluyorum" diye konuştu.



YÜRÜTÜLEN PROJELER HAKKINDA BİLGİLER ALDI

Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim, daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi’nde bulunan Robotik Futbol Takımı, 3D Laboratuarları, Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi ve Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM)'inde incelemeler yapıp yürütülen projeler hakkında bilgiler aldı.

Yakın Doğu Üniversitesinin Akademik Başarı Vizyonunu Anlattı…

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da, Sğalık Bakanı filiz Besim’e eşlik ettiği ziyaretleri sırasında, Yakın Doğu Üniversitesi'nin akademik çalışmalarda geldiği noktaya ilişkin bilgiler aktardı. Prof. Dr. Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesinin Türkiye'deki üniversiteler içerisinde ilk 5'in içinde olduğunu aktararak, 4. Nesil Üniversite olma yolunda ilerlediğinden bahsetti. 2018 yılı içerisinde öğretim elemanlarının 1200’ün Web of Science ve Scopus’ta taranan uluslararası dergilerde 1200’ün üzerinde yayın yaptığını Sağlık Bakanı Besim’e aktaran Prof. Dr. Şanlıdağ, Üniversitenin Avrupa şampiyonlukları, patentleri, araştırmaları ve yeni türlere isimler vermiş bilimsel yayınlar yapan bir üniversite olarak aranan ve tercih edilen bir üniversite olduğunu kaydetti.