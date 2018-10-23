Retrospektif resim sergisine büyük ilgi

YDÜ Sanat Merkezi’nde açılan Feryal Sükan'a ait retrospektif resim sergisi, 28 Ekim’e kadar ziyaretçilerini kabul ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi müzeler bölgesinde kurulan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne bağlı hizmet vermeye başlayan dört galeriye sahip olan Yakın Doğu Üniversitesi Sanat Merkezi’nde, kuratörlüğünü Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Erdoğan Ergün'ün üstlendiği, Feryal Sükan'a ait Retrospektif Resim Sergisi izlenmeye devam ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Binası’nda kurulan Yakın Doğu Üniversitesi Sanat Merkezi’nin ilk sergisine ev sahipliği yaptığı Feryal Sükan'ın eserlerinden oluşan Retrospektif serginin, 28 Ekim tarihine kadar saat 10:00-17:00 saatleri arasında ziyaret edilebileceği hatırlatıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Sanat Merkezi, sırasıyla 29 Ekim 2018 tarihinde Mustafa Hastürk, 15 Kasım’da da Yakın Doğu Üniversitesi sanatçılarının karma sergisine ev sahipliği yapacak.

AYNI ANDA BİRDEN ÇOK SERGİ AÇILABİLİYOR… 4 GALERİ MEKANI SANATSEVERLERİ BULUŞTURACAK

Dört adet sergi salonuna sahip Sanat Merkezi’nde, sadece resim değil, heykel, fotoğraf, plastik ve diğer sanat dallarına mensup sanatçıların da sergileri yer alacak. Aynı anda bir çok serginin açılabileceği Sanat Merkezi 4 farklı galeri mekanı ile hizmet veriyor. Dört kişisel veya karma serginin aynı anda açılabileceği fiziki bir yapıya sahip olan Sanat Merkezi 2 veya tek sergi kurgulayabilme hareketliliğine de sahip.

Sanata, sanatçıya ve izleyiciye saygı ilkesiyle kurulan aynı zamanda Kıbrıs Türk Kültür ve sanat dünyasında öncü bir rol oynayacak olan Yakın Doğu Üniversitesi Sanat Merkezi, her türlü sanat dalına kapılarını açan, sanatçıların ve sanatseverlerin bir araya geldikleri bir kültür merkezi oldu.

DAHA ÇOK SANATÇIYI SEYİRCİYLE BULUŞTURMAYI AMAÇLIYOR

Merkez, yurtdışından ve Kıbrıs Türk sanat tarihinde yerini almış sanatçılar ile sanat dünyasında genç yeteneklerin sergilerinin sanatseverlerle buluşmalarını sağlarken, düzenlenecek kişisel ve karma sergilerle, özellikle genç sanatçılara verilecek destekle, ülkede bir sanat piyasasının oluşmasının da zemini oluşturuyor.Halkın sanat üretim sürecini bizzat yaşayarak kendi yaratıcı gücünü keşfetmesini sağlayan Sanat Merkezi ile sanata olan ilgi ve sevginin içselleştirilmesine de katkıda bulunuyor.