Ressam Salih Çizel’in “Sanatta Pandemi’’ isimli sergisi açıldı

Ressam Salih Mustafa Çizel’in “Sanatta Pandemi’’ isimli sergisi, Girne Belediyesi’ne ait Sanat Galerisi’nde (Eski Trafo Binası) açıldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, küratörlüğünü Ahmet Savaş Kale’nin yaptığı serginin açılışını geçekleştiren Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuşmasında; Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgınında, ne olursa olsun hayatın devam ettiğini belirtti, üretimin ve üretmenin ne kadar önemli olduğunun altını çizdi.

Kıbrıs ve Girne sevdalısı bir ressam olduğundan dolayı Salih Çizel hakkında fazla söze gerek olmadığını kaydeden Güngördü, ülkede ve sanat yaşamına kattığı değerler için Salih Çizel’e teşekkürü bir borç bildiğini söyledi.

Salih Mustafa Çizel ise, şöyle konuştu:

“Sergimin açılışında (mesafe ve kurallara riayet ederek) gelen sanatsever dostlarıma teşekkür ederim. 37. kişisel sergim de renkler ile Pandemik etkileşimli yansımalar işledim. Bilgi dağarcığımızda yer bulan bu kelimenin korkunç açıklamasına karşın, sanatsal etkisi-tepkisi bir anda çağrışımı, deniz dalgaları gibi savrularak renklerle biçimlendirilmiş ve sergimin isim babası olmuştur Bu günlerde böylesine korkunç küresel salgınla mücadele verdiğimiz bir sırada yaptığım eserlerimi görmeye gelenleri mutlu ettiğim için kıvanç duymaktayım.”

Sergi 24 Haziran’a kadar, hafta içi 10.00 -12.00 / 13.00 -17.00, Cumartesi günleri 10.00 -15.00 saatleri arasında gezilebilecek.