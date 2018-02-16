'Renkler ve Sesler' İktisatbank şubelerinde satışta

Kıbrıs İktisat Bankası’nın katkıları ile ortaya çıkan 'Renkler ve Sesler' isimli CD hem müzikseverler hem de yardımseverler ile buluşuyor.

Ülkemizin genç ve yetenekli bestecilerinden Hüseyin Kırmızı’nın bestelediği 10 adet enstrümantal eserden oluşan CD’de her zaman ressamların fırçalarında ifade bulan renkler bu defa genç ve başarılı müzsiyen Hüseyin Kırmızı’ın eserlerİnde notalar ile ifade buluyor.

Bu farklı ve özgün çalışma Kıbrıs İktisatbank Ltd katkılarıyla sanat severeler ile buluşacak. CD’nin satışından elde edilen tüm gelir Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’ne bağışlanacak.

Elde edilen gelir ile bir “okuma cihazı” alınması hedefleniyor. Görme Engelli yurttaşlarımız bu cihaz ile artık istedikleri kitapları rahatça okuyabilecekler.

İktisatbank adına bir açıklama yapan Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Balıkcı başlatılan kampanyaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu; “Bu kampanya ile çok önemsediğimiz bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyor olacağız. Bunu çok önemsiyoruz çünkü bu kampanya ile ortaya konan çabalar sonunda hem bu ülkenin evrensel standartlarda sanat üretimi yapan pırıl pırıl bir gencini desteklemiş olacağız hem de KT Görmezler Derneğinin ihtiyacı olan bir okuma cihazının satın alınması için gelir üreteceğiz.

Banka olarak bu tip katma değeri yüksek sosyal sorumluluk projelerini her zaman destekledik bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bu CD’yi satın almak isteyen herkes müşterimiz olsun yada olmasın basitçe, ülke genelinde faaliyet gösteren 16 şubemizde sökonusu CD’leri temin edebilmekte ve böylelikle KT görmezler derneğine yardımda bulunabilmektedir. Veznelerimizden makbuz karşılığında ve 20 TL ödeyerek CD’yi temin etmek mümkündür. Böylelikle hem bu muhteşem CD’yi dinleme zevkine erişecek hem de görme engelli yurttaşlarımızın gözü olacak bir “okuma cihazı”nın alınması için destek vermiş olacaklardır.