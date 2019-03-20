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Randevuyla ziyaret edilebilen Dahi Salvador Dali'nin Müzesi

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Ünlü ressam Salvador Dali'nin doğup yaşadığı İspanya'nın Figueres kentinde bulunan 'Salvador Dali Müzesi', talep yoğunluğu nedeniyle her gün belirlenen sınırlı sayıdaki ziyaretçi tarafından gezilebiliyor

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Randevuyla ziyaret edilebilen Dahi Salvador Dali'nin Müzesi
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Sanatçının kendisi tarafından müzeye dönüştürülen yapı, aynı zamanda Salvador Dali'nin 14 yaşındayken ilk sergisini açtığı Belediye Tiyatro Binası. 

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İspanya İç Savaşı sırasında ağır bombardıman sonucu harabeye dönen yapı, 1960 yılında Belediye Meclisi kararıyla ünlü ressama bağışlanmış. 

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Dali de kendi kişisel tarihinde önemli yeri olan binayı restore edip düzenleyerek 1974 yılında kendi adını verdiği müze olarak hizmete sokmuş.

 

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Müzede, sanatçının 4 binin üzerinde eseri bulunuyor ve bu rakam, müzenin Dali'nin en fazla eserini barındıran sanat kurumu olarak dünyaca ün yapmasını sağlamış durumda. 

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Müzede, sanatçını sadece resimleri değil, kolaj, heykel ve mekanik eserleri de yer alıyor. 

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Sanatçı, bu müzede sadece kendi eserlerini değil, koleksiyonunun önemli parçaları olan; El Greco, Marchel Duchamp, Antoni Pitxot gibi sanat tarihinin ünlü isimlerinin eserlerini de ziyaretçilerin izlenimine sunmuş. 

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Ekim-Haziran arası Pazartesi günleri kapalı olan müze, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ise haftanın yedi günü açık.

 

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Müzenin kurallarından biri de sırt çantalarını girişteki vestiyere bırakma zorunluluğu. 

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