Randevuyla ziyaret edilebilen Dahi Salvador Dali'nin Müzesi

Ünlü ressam Salvador Dali'nin doğup yaşadığı İspanya'nın Figueres kentinde bulunan 'Salvador Dali Müzesi', talep yoğunluğu nedeniyle her gün belirlenen sınırlı sayıdaki ziyaretçi tarafından gezilebiliyor

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Sanatçının kendisi tarafından müzeye dönüştürülen yapı, aynı zamanda Salvador Dali'nin 14 yaşındayken ilk sergisini açtığı Belediye Tiyatro Binası.

İspanya İç Savaşı sırasında ağır bombardıman sonucu harabeye dönen yapı, 1960 yılında Belediye Meclisi kararıyla ünlü ressama bağışlanmış.

Dali de kendi kişisel tarihinde önemli yeri olan binayı restore edip düzenleyerek 1974 yılında kendi adını verdiği müze olarak hizmete sokmuş.

Müzede, sanatçının 4 binin üzerinde eseri bulunuyor ve bu rakam, müzenin Dali'nin en fazla eserini barındıran sanat kurumu olarak dünyaca ün yapmasını sağlamış durumda.

Müzede, sanatçını sadece resimleri değil, kolaj, heykel ve mekanik eserleri de yer alıyor.

Sanatçı, bu müzede sadece kendi eserlerini değil, koleksiyonunun önemli parçaları olan; El Greco, Marchel Duchamp, Antoni Pitxot gibi sanat tarihinin ünlü isimlerinin eserlerini de ziyaretçilerin izlenimine sunmuş.

Ekim-Haziran arası Pazartesi günleri kapalı olan müze, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ise haftanın yedi günü açık.

Müzenin kurallarından biri de sırt çantalarını girişteki vestiyere bırakma zorunluluğu.