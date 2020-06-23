Rana Amrahova, 3 eseri Kıbrıs Sanat Müzesi için resmetti

Kovid-19 karantina günlerinde sanatçı Rana Amrahova, "Kumların İçinde”, "Dokunuş" ve "Armağan" adlı eserlerini Kıbrıs Sanat Müzesi için resmetti

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesinde “Mimarlık” ile “Güzel Sanatlar ve Tasarım” fakültesi öğretim elemanı, sanatçı Rana Amrahova, Sanat Müzesi için “Kumların İçinde” “Dokunuş” ve “Armağan” adını verdiği üç eserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Rana Amrahova

Rana Amrahova 26 Ekim 1965 yılda Azerbaycan’da Bakü şehrinde doğdu. 1980-1984 yıllarında A.Azimzade adını taşıyan Azerbaycan Devlet Güzel Sanatlar Koleji’nde eğitimi aldı. 1984-1990 yılları arasında Lisans ve Y.Lisans eğitimi V.İ.Surikov adına Moskova Devlet Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümünde aldı. 1997’de Azerbaycan Ressamlar Birliğinin üyesi seçildi. 2001-2006 yıllarında Azerbaycan Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde “Akademik desen” bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2006-2007 yılları arasında K.K.T.C Uluslararası Kıbrıs Universitesinde “Güzel Sanatlar” fakültesinde “Mimarlık”,”İç mimarlık”,”Grafik tasarım” bölümlerinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2008 yılında Azerbaycan Devlet Güzel Sanatlar Akademisinin Senato kararı ile doçent ünvanına layık görüldü. 2010 yılında Azerbaycan Devlet Atestasyon Komisyonu tarafından doçent diploması verildi. 2016-yıldan K.K.T.C Yakın Doğu Üniversitesinde “Mimarlık” ve “Güzel Sanatlar ve Tasarım” fakültesinde halen görev almaktadır.

Sanatçı çeşitli sanatsal ve akademik etkinliklerin düzenlemelerinde rol aldı .Birçok ulusal ve uluslararası sergilere katıldı.2013’de sanatçı Azerbaycanın Gabala şehrinde düzenlenmiş III Uluslararası Sanat sergisinde “İlham eseri” diploması aldı.2015’de Bakü Müze Merkezinde kişisel sergisini açtı.Sanatçının eserleri Bakü Modern Sanat Müzesinde, Kıbrıs Modern Sanat Müzesinde, galerilerde ve özel koleksiyonlarda yer almaktadır.İki ders kitabının yazarıdır:“Desen sanatı.Desende gölge ve işık”, “Klasik portre deseni”.