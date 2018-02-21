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Prof. Hasgüler’in kitabı çıktı

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Akademisyen, Araştırmacı Yazar Profesör Doktor Mehmet Hasgüler’in “Kıbrıs Siyasi El Kitabı ve Sözlüğü-Kavramlar, Kurumlar, Aktörler” adlı kitabı yayımlandı.

Prof. Hasgüler’in kitabı çıktı
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ALFA yayınları tarafından basılan Prof. Dr. Hasgüler’in kitabı 638 sayfadan oluşuyor. Kıbrıs’ı tarihsel bir serüven içerisinde kurumlar, aktörler ve kavramlar üzerinden anlatan bir sözlük niteliğindeki kitapta, biyografiler üzerinden siyasi olaylar anlatılıyor ve Kıbrıs adasının tarihi ile kültürel mirasına ilişkin temel bilgiler yer alıyor.


Kitabın tanıtım yazısında, kitapta yer alan aktörlerin, genel olarak iki toplum açısından büyük çoğunluğu etkileyecek kırılma noktalarıyla örtüşen şahsiyetler olduğu belirtilerek, “Bu çalışma alfabetik biçimde aktörlerin kurumların ve kavramların içinden Kıbrıs’ın son bir asrının özeti ve kırılma noktalarını anlatıyor” denildi.

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