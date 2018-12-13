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“Piraye” büyük beğeni topladı

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Nazım Hikmet'in karısı için yazdığı mektupları konu alan tiyatro oyunu “Piraye” Girne’de sahnelendi

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“Piraye” büyük beğeni topladı
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Nazım Hikmet'in karısı için yazdığı mektupları konu alan tek kişilik tiyatro oyunu “Piraye” önceki akşam Girne’de sahnelendi. 
Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda izleyiciyle buluşan oyunun rejisörlüğünü ve oyunculuğunu Murat Çidamlı üstlendi.
Eylül Kuzgunbay tarafından sahneye uyarlanan oyunun yönetmen yardımcılığı Özge Çidamlı, müzikleri Kerem Memişoğlu, ışık tasarımı Yüksel Aymaz tarafından yapıldı. 
Oyunun ardından sahneye çıkan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Murat Çıdamlı’ya izleyiciyle buluşturduğu bu güzel oyun için teşekkür etti. 


ETKİNLİKLER SÜRÜYOR
Girne Belediyesi kültür sanat etkinlikleri, bugün Çatalköy Belediyesi Tiyatro Su’nun “21:15 Treni” oyunuyla, 17 Aralık 2018 Pazartesi Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun “Gayrimüslim Besteciler Konseri” ile devam edecek. 
Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda gerçekleşecek etkinliklere bilet ve bilgi için; Girne Belediyesi Danışma Masası, 0392 815 21 19/101 ve Oda Tiyatrosu gişesine 0533 821 21 44 numaralı telefondan ulaşılabilir. 
 

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