Paha biçilmez bir tanıtım

Kazakistan’dan dört ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel hazırladığı resim sergisi ile Türkiye’den 6 sanatçının eserlerinden oluşan Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi, Çalışma Bakanı Sucuoğlu tarafından açıldı. Sucuoğlu “Yakın Doğu Ailesi, KKTC’ye sadece sanat anlamında değil tanıtım anlamında da çok büyük bir görev üstleniyor” dedi

Kazakistanlı sanatçılar Murat Zhetpissaliev, Shalkar Kabdesh, Kazhybek Baimuldin, Bakhytbek Talkambaev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak ayrı ayrı hazırladığı ve 25 eserden oluşan Resim Sergisi ile Türkiye’den akademisyen sanatçılar Eren Laçin, Parvin Ghorbanzadeh Dizaji, Şeyma Topçu, Ümmihan Bulut, Yalda Jafari Yaghin, Asiye Sarioğlu Demirörs’ün 35 eserinden oluşan “Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda gerçekleştirilen 2 ayrı serginin açılışında konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünya üniversiteleri ile yarışan, dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmeyi hedeflemiş bir üniversite olarak, sahip olduğu eğitim ve araştırma birikimiyle enerjisini yerel ve küresel ölçekte toplumların ekonomik, sosyal, psikolojik ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için kullanmakta olduğunu belirtti.

Prof. Şanlıdağ, üniversite olarak öncelikli hedeflerinin yerel ve evrensel ihtiyaçlar çerçevesinde yeryüzündeki bütün canlıların yaşam standartlarını yükseltmek ve sürdürebilir kılmak için nihai hedef olarak, somut ürüne dönüşme potansiyeli olan, nitelikli bilim üretimini artıracak araştırmaları kurgulamak, yapmak, yönetmek ve desteklemek olduğunun altını çizerek; “Akademik personelimiz 2018-2019 Akademik Yılda 1773 bilimsel etkinliğe katılmış, akademik birimlerimiz ise toplam 665 bilimsel etkinlik düzenlemiştir. Üniversitemiz adına Web of Science’ta taranan 910, Scopus’ta 305 ve diğer uluslararası endekslerde 292 olmak üzere toplam 1507 yayın yapılmıştır. Bununla birlikte bu akademik birikim ürün geliştirme noktasında da karşılığını bulmuştur” dedi.

Kazakistanlı sanatçılar adına konuşan Kazhybek Baimuldin de “Kuşlar rüzgârın vasıtası ile uçar, rüzgâr kuşları kaldırır ve uçurur. İnsanlarla ilgili de aynı şeyler söylenebilir. Sn. Dr. Suat Günsel, yüce fikrinizle sadece müzeyi yapmıyorsunuz, sanatçıların isimlerini ve ruhlarını da göklere kaldırıyorsunuz ve gençlere kanat verip uçuruyorsunuz. Size şahsım ve tüm sanat dünyası adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Türkiye’den gelen Baskı Resim Sanatçıları adına konuşan Parvin Ghorbanzadeh Dizaji ise; “Sevgi ve büyük emekle üretilen tüm bu sanat eserlerini yapabilmemiz için, uygun çalışma ortamının sağlanmasına, içten duygularla misafir edilmemize olanak sağlayan, başta Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel Hocamız olmak üzere Günsel ailesine çok teşekkür ederiz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu ise şöyle konuştu:

“Üniversite kampüsü canlı, öğrenciler derslere başlamış, bizler de yeni bir serginin açılışını yaparak güzelliğe dokunma fırsatını yakaladık. Şu an müzakere sürecindeyiz, ancak siyasi çözüm arayışıyla birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dış dünyada sanatsal anlamda tanıtılması ve sanata verilen önemin anlatılması anlamında bu etkinlikler paha biçilmez bir tanıtım. Buraya gelen yüzlerce sanatçı ülkelerine döndükleri zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bir Yakın Doğu Üniversitesi veya Dr. Suat İ. Günsel olduğunu anlatıyorlar. Sanatçıların ağzından gittikleri ülkenin reklamının yapılması bana göre paha biçilemez. Yakın Doğu Ailesi, KKTC’ye sadece sanat anlamında değil tanıtım anlamında da çok büyük bir görev üstleniyor. Hükümet olarak bu büyük görevi üstlenen, aynı zamanda sanata ve bilime verdiği önemden dolayı Yakın Doğu Ailesine teşekkür ediyoruz.”

Konuşmaların ardından Sucuoğlu tarafından Kazakistanlı sanatçılar ile Türkiye Baskı Resim sanatçılarına teşekkür belgeleri takdim edildi.

Ödül takdimi sonrasında resim sergisi ile Türkiye Baskı Resim Sanatçıları sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergi kurdelesinin kesilmesinin ardından sergiler gezilerek eserler incelendi. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2 ayrı sergi, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında 30 Eylül 2019 tarihine kadar Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.