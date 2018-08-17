“Özlem’in Renkleri” isimli resim sergisi Bedesten'de açıldı

Ressam Halil Öztunç’un, hayatını kaybeden Özlem Savoğlu anısına hazırladığı “Özlem’in Renkleri” isimli resim sergisi, dün gece Bedesten’de açıldı.
Halil Öztunç’un resmettiği 43 parçadan oluşan sergi yarın akşam 16.00’ya kadar ziyaret edilebilecek.
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