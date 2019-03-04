Özel Günhanlar'a Selanik'teki yarışmadan birincilik ödülü

Türk Maarif Koleji 8. sınıf öğrencisi Özel Günhanlar, Yunanistan'ın Selanik şehrinde düzenlenen "4 .Thess Junior Piano Competition"da, 14-15 yaş kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Günhanlar, 24-25 Şubat'ta Selanik'te iki turda düzenlenen yarışmanın birinci turunda Yunanlı besteci Y. Coustantinides, J.S.Bach ve C.Czerny'den eserler seslendirerek, 9 kişi arasından ikinci tura geçme hakkı kazanan 4 yarışmacıdan biri olmaya hak kazandı.

İkinci turda ise J.Haydn ve H. Reinhold’un eserlerini seslendiren Özel, jüri tarafından birincilik ödülüne layık görüldü.

16 Haziran 2005'te Lefkoşa'da doğan Özel Günhanlar, 5 yaşındayken annesi Fatoş Özçelik'le başladığı piyano derslerine, Eylül 2018 'ten itibaren Nicolas Costantinou'yla ve armoni ve teori çalışmalarını Murat Menket ile sürdürüyor.

İyi bir piyanist olmak istediğini belirten Özel Günhanlar, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile 23 Nisan etkinlikleri kapsamında W.A.Mozart'ın Do Majör Piyano konçertosunun (Lützow-concert) birinci bölümünü seslendirmek için çalışmalarına devam ediyo