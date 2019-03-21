Özdevrim anısına sergi

Sanatçı Şenol Özdevrim’in kaybettiği eşi Tijen Özdevrim anısına atfettiği “Reflection Yansıma Resim ve Seramik Sergisi” törenle açıldı.

Girne Sanat Galerisi’nde, 34 tablo ve 12 heykelin yer aldığı sergi 30 Mart’a kadar ziyarete açık olacak.

Serginin açılışında konuşan Şenol Özdevrim, 5 yıl önce eşi Tijen Özdevrim’i kaybettikten sonra çok zor günler geçirdiğini ifade ederek, hayta sevgi ve sanatla tutunduğunu belirtti.

Sergi küratörlüğünü üstenen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi resim bölümü öğretim görevlisi sanatçı Mahpeyker Yönsel ise, sergide yer alan eserlerin Özdevrim’in yaşamını yansıttığını dile getirdi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, Özdevrim’in, Kıbrıslı Türklerin sanat alanında çok önemli üretim ve eserlere imza atabileceğinin en önemli örneklerinden olduğunu, serginin sanatçının duygularının da paylaşıldığı bir anma sergisi olduğunu ifade etti.