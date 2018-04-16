Özden Selenge’nin Kitap Tanıtımı ve Sergi Açılışı Yapıldı

Ressam, yazar Özden Selenge’nin 11. Kitabı “Özdence” ve Resim sergisi pazartesi günü Atatürk Kütür Merkezi’nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman’ın katıldığı etkinlikte yazar,misafirlerine eserlerini imzaladı.

Işık Kitapevi yayınlarından çıkan anı kitabı,140 sayfadan oluşuyor. Yazarın çocukluk, öğretmenlik yaşamından köydeki insanlarla konuşmalarına kadar hemen hemen herşey yer aldığı eser tam adı gibi “Özdence”. Çok içten ve samimi bir Kıbrıs ağzıyla yazılan eseri bir soluktan okuyorsunuz. Romanlarına göre daha sade ve akıcı bir Kıbrıs ağzıyla yazılan kitap içerisinde ayrıca yazar Başbakan Tufan Erhürman’ın romanı “Yazışma” üzerine bir de deneme yazısını bizlere sunuyor. Benim ve eşimin en çok sevdiği hayvanlar birisi olan ve Özden Selenge’nin de tutkularından olan baykuşa tutkusuyla ilgili yazını mutlaka okuyunuz. Usta yazarın bu kitabını mutlaka edinin.

ÖZDEN SELENGE kimdir?

9 Temmuz 1946 yılında Aynakofo (Altınova- Mağusa)’da doğmuştur. Çocukluğu Altınova ve Vasilya (Karşıyaka)’da geçmiştir. 1955 yılında Lefkoşa’ya ailesi ile birlikte gelmiştir. Sırasıyla Küçük Kaymaklı İlkokulunu ve Lefkoşa Türk Kız Lisesini bitirmiştir. Ortaokul ve lisedeyken çeşitli gazetelerin sanat köşelerinde şiirleri yayınlanmıştır. Bu sıralarda çeşitli ödüller kazanmıştır. İlk ödülünü de 1961 yılında almıştır. Yazar öğrencilik yıllarından itibaren resim ve öykü başta olmak üzere birçok yazınsal çalışmalar yapmıştır. Ancak 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında birçok eseri kaybolmuştur.

Selenge, 1964 yılında ise Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Öğretmenliği Bölümünü kazanmıştır. Ardından 1967 yılında öğrenimini tamamlamış ve buradan mezun olmuştur. 1968 yılında İzmir’de Numune Kız Kolejinde resim ve sanat tarihi öğretmenliği yapmıştır.”

1969 senesinde yazar çok sevdiği Kıbrıs’a dönmüştür. Yirmi sene boyunca adanın değişik liselerinde resim ve sanat tarihi öğretmenliği yapmıştır. Eğitim verdiği okullarda ve kendi atölyesinde çok sayıda öğrencisini üniversitelerin sanat bölümlerine hazırlamıştır. Buradan birçok öğrencisi sanatçı olarak çıkmıştır.

“Özden Selenge, her şeyden önce Kıbrıs Türk Edebiyatının en üretken yazarlarındandır. Selenge, tüm hayatını yazmaya başka bir değişle de sanata adamıştır. Bu yüzden yazar kendi deyimiyle tüm hayatı boyunca elinden kalemini ve fırçasını bırakmamış, bırakmak gibi de bir düşüncesi yoktur. Yazarın şimdiye kadar beş romanı ve dört öykü kitabı bulunmaktadır. Bununla birlikte dokuz tiyatro eseri bulunmaktadır.

Özden Selenge, ilk bakışta fark edilen destansı, şiirsel üslubu ve yaratıcılığı ile dikkat çekmektedir. Öykü ve romanlarında yurdunun insanının rengini, doğasını, sosyal ve tarihsel yaşantısını samimi bir üslupla ele almıştır. Bununla birlikte eserlerini zaman, mekân, insan üçgeninde estetiksel bir dil ve sanatsal bir tavırla irdelemektedir.

Yazarın kendine özgü bir dili vardır. Betimleme ve sözcük öbeklerini kendine has yaratıcılıkla kurgulamıştır. Bunun yanında eserlerinde kullandığı dil oldukça sade ve anlaşılırdır. Okurlarını anlaşılmazlığa iten yabancı sözcüklere yer vermemiştir. Tamamıyla anlaşılır halk dilini tercih etmiştir. Yazar ayrıca eserlerine Kıbrıs ağzını doğal haliyle katmış ve eserlerinin kahramanlarını Kıbrıs ağzı ile konuşturmuştur.

ROMANLARI

“Sana Sevdam Sarı, (1998)

Lale Yüreğin Beyaz, (1999)

Alkyone Deniz Kuşu, (2003)

Sahiden, (2007).

Korkma Ay Doğacak, (2010)

ÖYKÜLERİ

Çiçeklenemeyiz Biz Erik Ağacı, (1987)

Geceye Açar Gece Tütenler, (1993)

Fincandaki Kraliçe, (1993)

Boncuklar Senin Olsun, (2001)

OYUNLARI

Ağustos Böceklerini Unutma, (Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosunda oynandı.)”

Annem Niçin Miyavladı? (Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosunda oynandı.)”

“Kim Bu Adam? (Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosunda oynandı.)

Sevgi Gülü, (Lefkoşa Belediye Tiyatrosunda oynandı.)

Pi İle Pan, (Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde tiyatro bölümünde ve O.D.T.Ü. Tiyatro Şenliğinde oynandı.)

Kara Yılan, (Londra’daki Sanat Derneğinde oynandı.)

Bize Elmaların Gölgesi Yeter, (Oynanmadı.)

Fatma Çavuş, (Oynandı.)

Soğuk Tüfekler, (Oynanmadı.)