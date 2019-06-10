Özbekistanlı ressamların 35 eseri sergilenecek

Özbekistanlı Ressamlar Mukhammad Fazilov İle Murod Fazilov’un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı resim sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açılıyor

Özbekistanlı Ressamlar Mukhammad Fazilov ile Murod Fazilov’un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları ve 35 resimden oluşan Resim Sergisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, serginin açılışı, 11 Haziran 2019 Salı günü, saat 09.00’da, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alacak.

Grafik resimler oluşturmak için işbirliği yapan Mukhammad Fazilov ve Muhammad Murod Fazilov’un sergisinde yer alan enstalasyonlar, video sanatı, grafik ve resimsel eserlerde, İnsan-Dünya-Evren ilişkisi yaratıcı bir şekilde resmedildi.

Çeşitli Yaratıcı Fikirsel Projelerin, Enstalasyonların ve Video Sanatının Yaratıcısı…

1959'da Özbekistan'ın Pathabad şehrinde doğan Mukhammad Fazilov, Semerkant Mimari ve Yapı Enstitüsü’nden mezun oldu. 1987'den beri Mimarlar Birliği üyesi, 1988'den beri Tasarımcılar Birliği üyesi, 1998'den beri Sanat Akademisi üyesidir. Bir çok kişisel serginin sahibi olan Fazilov, 1999’da Taşkent Müzesinde, 2004’de Özbekistan Sanat Akademisinde, 2014-2015’de ise Özbekistan Güzel Sanatlar Galerisinde sergileri düzenlendi. Özbekistan’da ve yurtdışında birçok özel koleksiyonlarda eserleri bulunan sanatçı, 1983'den beri Cumhuriyetçi ve Uluslararası sergilere düzenli olarak katılmaktadır.

2006-2014 yıllarında “Uznur” şirketinde mimarlık ve tasarım danışmanlığı yapan Muhammed Fazilov çok sayıda serginin de katılımcısıdır. 2003 yılında İkinci Taşkent Bienali, 2006 yılında Kervansaray, İstasyon Taşkent, uluslararası çağdaş sanat sergisi, 2008-2010 yıllarında "Zamanın İşaretleri” isimli uluslararası sergiler, 2011 yılında IV. Moskova Çağdaş Sanat Bienali, 2014-2015 yıllarında Özbekistan Güzel Sanatlar Galerisi sergileri 2018’de Lefkoşa, Kıbrıs ve 2019’da Manheim, Almanya’da sergilere katıldı.

Novai Ulusal Devlet Ödülü Aldı…

1957 yılında Özbekistan'da doğan Murod Fazilov ise, 1987-2000’li yıllar arasında Özbekistan'da Kokand şehrinin baş mimarıydı. 1998'den beri Mimarlar Birliği üyesidir. 1989'da Almanya'nın Halle şehrinde genç mimarların yarışmasına katılarak ikinci oldu. 1991 yılında Kokand şehrinde, hazırladığı bir kompleks için, A. Navoi ulusal devlet ödülüne layık görüldü.