Oyunlarımıza Berlin’de büyük ilgi

“İki Kişilik Hırgür” ve “Karagöz Sihirli Sebzeler” adlı tiyatro oyunları Berlin’de sahnelendi

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Eugene Ionesco’nun yazdığı Nehir Demirel’in yönettiği “İki Kişilik Hırgür” oyunu ve İzel Seylani’nin yazıp oynattığı “Karagöz Sihirli Sebzeler” perde oyunu ile Theatre 28’in düzenlediği 3. Berlin Tiyatro Festivali’ne katıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın katkılarıyla 3. Berlin Tiyatro Festivali’ne katılan oyunlarımız Almanya’daki tiyatro severler tarafından ilgiyle karşılandı ve büyük beğeni kazandı.

“İki Kişilik Hırgür” oyunu sonunda sahneye çıkan Theatre28’in Sanat Yönetmeni Ufuk Güldü ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Aliye Ummanel birer konuşma yaptı. Theatre28 Sanat Yönetmeni ve Festival Genel Koordinatörü Ufuk Güldü, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nu Festivalde ağırlamaktan onur duyduklarını dile getirerek teşekkür etti. Aliye Ummanel iki tiyatronun dostluğunun devamını dilediğini dile getirdi ve sezonun son temsilini Berlin’de gerçekleştiren ekibe başta oyunun yönetmeni Nehir Demirel olmak üzere teşekkür etti. Oyunu izleyen KKTC Berlin Temsilcisi Oktay Öztürk de yaptığı konuşmada ekibi tebrik ettiğini dile getirerek sanatın kültürel açıdan görünür olmadaki önemine değindi.