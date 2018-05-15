banner107
Millilerin CONİFA mesaisi başladı
Millilerin CONİFA mesaisi başladı
141 0
60 yılda 2,4 milyon bebeği kurtardı
60 yılda 2,4 milyon bebeği kurtardı
45 0
Böyle önlem ancak Kıbrıs’ta olur
Böyle önlem ancak Kıbrıs’ta olur
111 0
Köy küçük, başarı büyük
Köy küçük, başarı büyük
749 0
Akbil, Mağusa'da yan verdi
Akbil, Mağusa'da yan verdi
48 0
İskele bisiklet kenti olma yolunda ilk adımı attı
İskele bisiklet kenti olma yolunda ilk adımı attı
24 0
Dumlupınar - Mormenekşe maçının son kararını KTFF verecek
Dumlupınar - Mormenekşe maçının son kararını KTFF verecek
397 0
Karşıyaka’nın hasreti kısa sürdü
Karşıyaka’nın hasreti kısa sürdü
267 0
banner82
banner147

Oyunlarımıza Berlin’de büyük ilgi

banner27

“İki Kişilik Hırgür” ve “Karagöz Sihirli Sebzeler” adlı tiyatro oyunları Berlin’de sahnelendi

Oyunlarımıza Berlin’de büyük ilgi
banner137

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Eugene Ionesco’nun yazdığı Nehir Demirel’in yönettiği “İki Kişilik Hırgür” oyunu ve İzel Seylani’nin yazıp oynattığı “Karagöz Sihirli Sebzeler” perde oyunu ile Theatre 28’in düzenlediği 3. Berlin Tiyatro Festivali’ne katıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın katkılarıyla 3. Berlin Tiyatro Festivali’ne katılan oyunlarımız Almanya’daki tiyatro severler tarafından ilgiyle karşılandı ve büyük beğeni kazandı.

“İki Kişilik Hırgür” oyunu sonunda sahneye çıkan Theatre28’in Sanat Yönetmeni Ufuk Güldü ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Aliye Ummanel birer konuşma yaptı. Theatre28 Sanat Yönetmeni ve Festival Genel Koordinatörü Ufuk Güldü, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nu Festivalde ağırlamaktan onur duyduklarını dile getirerek teşekkür etti. Aliye Ummanel iki tiyatronun dostluğunun devamını dilediğini dile getirdi ve sezonun son temsilini Berlin’de gerçekleştiren ekibe başta oyunun yönetmeni Nehir Demirel olmak üzere teşekkür etti. Oyunu izleyen KKTC Berlin Temsilcisi Oktay Öztürk de yaptığı konuşmada ekibi tebrik ettiğini dile getirerek sanatın kültürel açıdan görünür olmadaki önemine değindi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.