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Oyunları, daha çok anlam kazandı

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Dervişe Kanlı Behzat ve Mübeccel Taçman Erçelik’in eğitmenliğinde Eylül ayından bu yana gösteriler için hazırlanan Şehit Ertuğrul İlkokulu Tiyatro Kulübü öğrencileri sergiledikleri oyunla Ortopedik Özürlüler Derneği’ne 3 tekerlekli sandalye alınmasına katkı koydular

Oyunları, daha çok anlam kazandı
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 Şehit Ertuğrul İlkokulu Tiyatro Kulübü, temiz ve yeşil çevre temalı “Kırmızı Başlıklı Kız ve Orman” isimli oyununu Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde(AKM) Ortopedik Özürlüler Derneği yararına sergilediler.

Dervişe Kanlı Behzat ve Mübeccel Taçman Erçelik’in eğitmenliğinde Eylül ayından bu yana gösteriler için hazırlanan Şehit Ertuğrul İlkokulu Tiyatro Kulübü öğrencileri, Necat British College ve Gün Işığı Kreş ve Anaokulu öğrencileri için sergiledikleri oyunla Ortopedik Özürlüler Derneği’ne 3 tekerlekli sandalye alınmasına katkı koydular.

Şehit Ertuğrul İlkokulu okul müdürü Hasan Eren, yaptığı konuşmada elde edilen gelirle üç adet tekerlekli sandalye bağışı yapıldığını söylerken, Tiyatro Kulübü öğretmenleri ve öğrencilerinin kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Ortopedik Özürlüler Derneği başkanı Günay Kibrit ile Şehit Ertuğrul İlkokulu Okul Aile Birliği temsilcisi Kansu Aksu da yaptıkları konuşmalarda bu anlamlı etkinliğe imza atanları kutladılar.

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