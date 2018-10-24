Oytun Ersan, Grammy’ye aday adayı

Kıbrıslı Türk müzisyen Oytun Ersan, Fusiolicious adlı albümü ile Grammy’e altı dalda aday adayı oldu

Fusion Jazz türünde müzik yapan Kıbrıslı Türk müzisyen Oytun Ersan, Fusiolicious adlı albümü ile Grammy’e altı dalda aday adayı oldu.

Oytun Ersan, bu yılın Nisan ayında Fusiolicios albümünü piyasaya sürdü. Tüm besteleri kendine ait olan bu albümde sanatçı, dünyaca ünlü müzisyenlerle çalıştı. Albümde davulları dünyaca ünlü davul sanatçısı Dave Weckl çaldı. Weckl, başta Madonna, Robert Plant ve Paul Simon gibi efsanevi sanatçılarla da sahne aldı.

Oytun Ersan’a Eric Marienthal saksafonda, Gerry Etkins klavyede, Brett Garsed ve Mike Miller da gitarlarda eşlik etti. Kendisi gibi müzisyen olan ağabeyi Okan Ersan da bu albümde gitarıyla yer aldı. Türkiyeli müzisyenlerinden Uktu Akyol trompet, Gökay Gökşen ise trombonda albüme katkı koyan diğer sanatçılar. Aytunç – Simge Akdoğu kardeşler de vokallerde Fusiolicious’ta yer alan Kıbrıslı Türk müzisyenler…

Bu süreçte en büyük destekçisi ise menajerliğini de yapan Melis Ünal Ersan. Melis, aynı zamanda albümün de isim annesi…

Fusiolicious, jazz dünyasında ses getiren albümlerden biri olmayı başardı. Albüm kısa bir süre içinde Amerika Birleşik Devletleri’nde yayın yapan radyolarda en çok ilgi gören 10 albüm arasına girdi. Albüm şu anda 550’nin üzerinde radyoda çalınıyor.

Albümün öne çıkan parçalarından “Mysterious Maze” isimli parçaya Dave Weckl, Gerry Etkins ve Dean Brown ile birlikte çektikleri video klip Youtbe kanalında 100 binden fazla izlendi.

Kıbrıslı Türk müzisyen Oytun Ersan, Grammy’e aday adayı olmasıyla ilgili olarak şöyle konuştu:

“En büyük hayalim, Grammy ödülünü almak. Kıbrıslı bir Türk olarak halkımı ve ülkemi en iyi şekilde temsil edebilmek istiyorum. Bu aynı zamanda genç müzisyenlere de cesaret verecektir. Tüm zorluklara ve kısıtlı imkanlara rağmen buraya kadar gelebildim. Demek ki isteyince ve çalışınca yapabiliyorsunuz. Umarım bu hedefimi gerçekleştirir ve ödül alırım.”



