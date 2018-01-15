Oytun Ersan Grammy yolunda

Ülkemizin değerli sanatçılarından bas gitarist Oytun Ersan bir ilke daha imza atıyor.

İkinci albümü ‘Fusiolicious’u piyasaya sunmaya hazırlanan Ersan, Grammy Ödül töreninde üye olarak katılacak.

Tüm dünyanın büyük bir heyecanla beklediği Grammy Müzik Ödülleri 28 Ocak Pazar günü yapılacak.

Oytun Ersan da aldığı davet üzerine törende Grammy Akademisi Üyesi olarak yer almak için menajeri ve aynı zamanda eşi olan Melis Ünal Ersan’la birlikte New York’a gidecek.

İlk albümü East Meets West’i 2015 yılında çıkarak Oytun Ersan, ikinci albümünde bu kez üç kıtadan pek çok ünlü müzisyeni bir araya getiriyor.

Albümde kimler yer alıyor?

‘’Fusiolicious’' albümündeki bestelerin tümü Oytun Ersan’a ait…

Önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülmesi beklenen ve Jazz dünyasının en iddialı isimlerini ayni çatı altında ilk kez bir araya getirecek olan bu albüm, başta Ana Sponsor SAYTEV Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı olmak üzere, Li-Koop Bankası ve KKTCELL’in değerli katkılarıyla müzik severlerle buluşacak.

Kendisine albümde eşlik eden sanatçılara bakıldığında ise kelimenin tam anlamıyla bir yıldızlar geçidi oluyor.

Davullarda Jazz müziğin efsanevi isimlerinden Dave Weckl, yer alıyor.

Weckly, Jazz Fusion sevenlerin çok yakından tanıdığı biri. Bu türün atası kabul edilen ve 80 li yıllarda müzik listelerinin ilk sıralarına ambargo koyan Chick Corea Electric Band’ın üyesi olan Weckl, Natalie Cole, B.B. King ve Mike Stern gibi dev isimlerle de sahne aldı.

Saksafonda ise yine bir başka dev isim Eric Marienthal Ersan’a eşlik ediyor. Marienthal de Weckl gibi Chick Corea Electric Band’da çalışmış bir sanatçı. Ayrıca Elton John, Stevie Wonder gibi dev isimlerle yaptığı çalışmalarla kendinden söz ettirmiş biri.

Klavyyeler Randy Baker, Billy Cobham ve Quincy Jones gibi isimlerle sahne alan iki ünlü isim Gary Husband ve Gerry Etkins emanet edilmiş.

Gitarlarda ise tanıdık isimler var.

İlk göze çarpan isim, Jaaz fusion dalında uluslararası arenada büyük başarılara imza atan ve aynı zamanda Oytun Ersan’ın ağabeyi olan Kıbrıslı sanatçı Okan Ersan var.

Marcus Miller, Chris Minh Doky gibi isimlerle çalışan dünyaca ünlü gitarist Dean Brown, Chick Corea ve Yellow Jackets gibi guruplar ile ayni sahneyi paylaşan Mike Miller ve Avusturalyalı ünlü gitarist Brett Garsed albümde Oytun Ersan’a eşlik eden diğer isimler.

Trombonda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim üyesi, Sayın Aycan Tezel’in öğrencisi Dr. Gökay Gökşen ve trompette San Diego Youth Symphony Orchestra, London BBC Symphony Orchestra ve TRT İstanbul Caz Orkestrası gibi önemli oluşumlarda yer almış değerli sanatçı Utku Akyol bulunuyor.

Kemanda ise yine bir efsane isim, Karen Briggs göze çarpıyor.

‘Lady in Red’ olarak da tanınan, Briggs, Yanni’nin baş kemanisti ve Stanley Clarke ve Diana Ross gibi müzik devleri ile çalışmış bir virtüöz.

Ersan’a ayrıca büyülü sesleriyle ülkemizi uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden değerli vokalistler Simge Akdoğu ve Aytunç Akdoğu kardeşler eşlik ediyor.

Albümün yapım ve ses mühendisliğini kendisi de bas gitarist olan ve yaptığı çalışmalarla pek çok kez Grammy ödülüne değer görülen sanatçı Ric Fierabracci üstleniyor.

Oytun Ersan, 2018 yılı Grammy ödüllerine üye olarak katılırken, albümü de 2019 yılı ödüllerine aday.

Funk Jazz ve Batı ezgilerinin ağırlıkta hissedileceği Fusiolicious albümü, dünyanın en prestijli müzik ödülleri olarak bilinen Grammy Awards platformunda büyük isimlerle yarışacak.