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Ömrüme Haciz'in tanıtımı, cumartesi günü

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Şair Şeniz Akşahinler; son kitabı ‘Ömrüme Haciz’ in tanıtımını, Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına gerçekleştirecek. Akşahinler kitabının gelirinin % 20 sini bağışlayacak.

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Ömrüme Haciz'in tanıtımı, cumartesi günü
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Dernekten yapılan açıklamaya göre, tanıtım, 9 Mart Cumartesi 18.00 – 21.00 saatleri arasından Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.
Kanser Hastalarına yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, “Halkımızın bu sanat gecesine katılım göstererek hem güzel keyifli bir vakit geçirmelerini, hem de hastaya yardım etmelerini bekliyoruz’ dedi.

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