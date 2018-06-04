Ölümünün 55. Yılında Nazım Hikmet’i Sevgi ve Saygıyla Anıyoruz.

3 Haziran 1963 yılında sonsuzluğa uğurladığımız; Türk ve Dünya şiirinin büyük ustası Nazım Hikmet’in vefatının 55. Yılı.

Türk şiirine ve edebiyatına getirdiği yenilikler açısından yazınımız açısından çok önemlidir.

Yazıları ve düşünceleri hala daha bir çok kesimi etkilerken, bir çok kişi ona çok okumasa da onun birkaç dizesini olsun bilmektedir.

Onun hakkında çok şey söylenip buralardan yazılabilir ama önemli olan onu okumayanların veya genç kuşağın, eserlerini okuyup, onu hem yazınsal hem de siyasi olarak öğrenmesidir.

Nazım’ın romanına adını verdiği ve birçok kişinin belleğinde olan“ Yaşamak ne güzel şey be Kardeşim” sözü gibi yaşamak ve yaşamayı bilmek önemli olan.

Makinalaşmak İstiyorum!

trrrrum,

trrrrum,

trrrrum!

trak tiki tak!

makinalaşmak istiyorum!

beynimden, etimden, iskeletimden geliyor

bu!

her dinamoyu altıma almak için çıldırıyorum!

tükrüklü dilim bakır telleri yalıyor,

damarlarımda kovalıyor oto-direzinler lokomotifleri!

trrrrum,

trrrrum,

trak tiki tak

makinalaşmak istiyorum!

mutlak buna bir çare bulacağım

ve ben ancak bahtiyar olacağım

karnıma bir türbin oturtup

kuyruğuma çift uskuru taktığım gün!

trrrrum

trrrrum

trak tiki tak!

makinalaşmak istiyorum!