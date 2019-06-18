Öldüren Şampanya' dan yepyeni single: "Kara Kedi"

Vokallerde Pelin Kutluba, klavyede Ekin Ölmez, gitar, saksafon ve trompette Ümit Tulumbacı, bas gitarda Güven Çağlar ve davulda Altuğ Çevik'ten oluşan Öldüren Şampanya uzun yıllardır Kıbrıs'ta canlı performanslarıyla büyük dinleyici kitlelerine ulaşmasının ardından yeni bir prodüksiyon ile dinleyicileriyle buluştu.

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Öldüren Şampanya'nın solisti Pelin Kutluba grubun yeni teklisi Kara Kedi için şunları söyledi:

"Çok enerjik ve neşeli bir şarkı oldu. Bestenin yapılmasından klibin çekilmesine kadar geçen her dakika çok eğlenceliydi. Şarkımızın da klibimizin de bu güzel enerjiyi birebir yansıttığını düşünüyoruz. Kara kediler hep uğursuz diye düşünülür hatta herkesin hayatında bir kara kedi vardır! Bizdeki herşeye rağmen geri dönmesi beklenen bir Kara Kedi."

7 Haziran'da müzikseverlerle buluşan Kara Kedi'nin sözü Can Ömür'e, müziği ise grubun gitaristi Ümit Tulumbacı'ya ait. Kara Kedi'nin klibi Erdi Çalıkuşu yönetmenliğinde Mağusa'da Venedik Evi'nde çekildi.