Okunması Gereken 20 Klasik

Kitap tutkunları için hazırladığımız bu yazıda, en beğenilen ve en çok okunan dünya klasikleri listesini bulacaksınız. Dünyanın en ünlü yazarlarının, başyapıt eserlerinin seçildiği listede, mutlaka okunması gereken dünya klasikleri kitapları hakkında da bilgilere ulaşacaksınız.

Hani derler ya klasikler eskimez, modası hiç geçmez diye… Bu durum aslında kitaplar için de geçerli. Dünya klasikleri dediğimiz kitaplar; dünya çapında tanınmış en ünlü, en başarılı ve herkesçe kabul görmüş yazarlar tarafından kaleme alınan, çok eski tarihlerden günümüze kadar gelmeyi başarmış eserlerdir. Çoğu 200-300 yıllık bir geçmişe sahip olan bu kitaplar daha çok; Rus, Fransız ve İngiliz edebiyatından seçilmiştir. Zaten Rusların, dünya edebiyatına kattığı değer herkes tarafından biliniyor. Özellikle gerçekçilik akımından eserler veren Dostoyevski, tadına doyulmaz kitaplar kaleme almıştır. Budala, Kumarbaz, Karamazov Kardeşler, Suç ve Ceza bunlardan sadece birkaçı.

Suç ve Ceza – Fyodor Dostoyevski

Dostoyevski Rus edebiyatının en önemli roman yazarlarından biridir. Yazdığı hemen her kitap da sadece ülkesinde değil, dünya çapında üne kavuşmuştur. Yazarın en önemli yapıtlarından biri olan Suç ve Ceza aynı zamanda, en çok okunan dünya klasikleri arasında yer alıyor. Kendinizi sorgulamanızı sağlayan kitap, olaylara bakış açınıza da farklılık kazandırıyor. İlk olarak 1866 yılında basılan kitap, hala büyük ilgi ve beğeniyle okunmaktadır.

Suç ve Ceza Kitabının Özeti

Okuyucuyu derinden sarsan ve defalarca okuyabileceğiniz Suç ve Ceza’da yoksul Raskolnikov adındaki bir genç hukuk fakültesini kazanır fakat ekonomik sıkıntılardan dolayı okulunu yarıda bırakır. Bir yandan da paranın aşağılık insanların elinde olmasına öfkelenerek, para sıkıntısı çekmesinin yanlış olduğunu düşünür. Bunun üzerine zengin bir tefecinin kız kardeşini öldürür. Cinayeti işlediğini kimsenin görmemesine rağmen huzursuzluğu bir türlü bitmez. Vicdan azabıyla masumiyetini ve insanlığını yitirdiğini düşünmeye başlar. Psikolojik olarak çok etkilenen ve kendi içinde savaşlar veren Raskolnikov kimseyle konuşmaz, yalnızlığı seçer. En sonunda cinayeti işlediğini itiraf ederek teslim olur. Okurken kendinizi Raskolnikov’un suç ortağı gibi hissedeceğiniz, duygularını birebir yaşayacağınız, dünyanın en önemli yapıtlarından biri olan Suç ve Ceza’yı muhakkak okumalısınız.

Sefiller – Victor Hugo

Romantik akımın temsilcilerinden olan, Fransız yazar Victor Hugo tarafından yazılan Sefiller, ilk olarak 1862yılında basıldı. Kitap öyle başarılı bir dille yazılmış ki, okurken kahramanları dibinizde hissedebilirsiniz. En çok okunan dünya klasiklerinden biri olan Sefiller, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaöğretim öğrencilerine tavsiye ettiği 100 Temel Eser listesinde de yer alıyor. İnsanın elindeki şeylerin kıymetini daha iyi bilmesini sağlayan kitap, okumayı sevmeyenlerin bile beğenisini kazanacak nitelikte.

Sefiller Kitabının Özeti

Kitabımızın baş kahramanı olan Jean Valjean, ekmek çalma suçundan 5 yıl kürek cezasına çarptırılır. Ancak defalarca kaçmaya çalıştığı için, cezası artarak 19 yıla çıkar. Cezasını çekip özgür kaldıktan sonra onu daha zor bir hayat beklemektedir. Daha önce hüküm giydiği için toplum tarafından dışlanır. İlerleyen zamanlarda yaptığı bir iş aracılığıyla zengin olur ve Madeleine adıyla yaşamaya başlar. Ancak bir gün Jean Valjean adında birinin yakalandığı haberini alır. Kendinin yerine başka birinin kürek cezası çekmesine gönlü razı olmaz ve gider polise teslim olur. Bir suçlunun yaşam öyküsünü anlatan Sefiller romanı, romantik akımın etkileri olan bir eser. Victor Hugo’nun bu kitabı yazmak için 17 yıl kadar üzerinde çalıştığı yönünde bilgiler bulunuyor.

Anna Karenina – Lev Tolstoy

Gerçekçilik akımının öncülerinden olan, Rus yazar Tolstoy tarafından kaleme alınan Anna Karenina ilk kez 1877yılında basıldı. Kurgu, üslup ve akıcılık açısından şaheser niteliğinde olan kitap, Tolstoy’un tıpkı diğer eserleri gibi farklı dillere çevrilerek çok fazla okuyucuya ulaştı. Kitap sizi kendine bağlayacak bir aşk hikayesini anlatıyor. Olayın kahramanlarına karşı hissettiğiniz duygular sürekli değişiyor. Oldukça kalın olmasına rağmen, kitabın nasıl bittiğini dahi anlamadan sona geliyorsunuz.

Anna Karenina Kitabının Özeti

Kitabın baş kahramanı adından da anlaşıldığı gibi güzeller güzeli Anna Karenina’dır. Mutsuz bir evliliği olan Anna bir gün, Vronski adındaki bir adamla tanışır, aşk yaşamaya başlar ve ondan hamile kalır. Bir süre sonra kocasına bu durumu anlatır ve boşanmak ister. Ancak kocası itibarının zedelenmemesi adına boşanmayı reddeder. Fakat Anna buna rağmen Vronski ile aşkına devam eder. Sevgilisiyle birlikle bir süre İtalya’da yaşayan Anna, Rusya’ya geri döndüğünde toplum tarafından dışlanır. Psikolojik bir buhran içine giren kadın gittikçe zor günler yaşamaya başlar ve en sonunda intihar eder. Kitap bize yasak aşkın sonunda sevdiğiniz insana kavuşsanız bile, toplumsal ahlak kurallarının buna izin vermediğini; aşkın ve tutkunun da bir yerde biteceğini gösteriyor

Vadideki Zambak – Honoré de Balzac

Başarılı betimlemeleriyle ünlü olan Honoré de Balzac’ın, 1835 yılında yazdığı Vadideki Zambak, mutlaka okunması gereken bir klasik. Oldukça duygusal olan kitap bir aşk hikayesini anlatıyor. Kitap başlarda özellikle süslü anlatımıyla okuyucuyu yorabilir fakat sonlara doğru sürükleyiciliği artıyor. Yazarın aşkı tanımladığı şu cümle, kitabın konusu hakkında fikir veriyor; “Aşk bedende değil ruhta yaşanmalı ve aşk, geçici değil sonsuz olmalı tüm benliğiyle. Ve de çokça ve de çocukça olmalı tüm saflığıyla” .

Vadideki Zambak Kitabının Özeti

MEB’in 100 Temel Eser listesinde yer alan Vadideki Zambak, o dönemin koşullarını birebir yaşayacağınız harika bir kitap. Zor bir çocukluk geçiren Felix‘in büyük bir tutkuyla bağlı olduğu aşkını anlatıyor. Kitabın ilk kısımlarında Felix’in yaşadığı zor günler, ailesi tarafından dışlanması gibi sorunlar anlatılıyor. Daha sonra da yaşadığı büyük aşk en ince detayına kadar okuyucuya aktarılıyor. Felix evli ve çocuklu olan Henriette’e görür görmez aşık olur ve ona hayatını feda edecek kadar çok sever. Aşkın acı yönüyle ele alındığı kitap, romantizm akımında verilmiş en başarılı dünya klasikleri arasında yer alıyor.

Notre Dame’ın Kamburu – Victor Hugo

Her yazdığı efsane olan Victor Hugo’nun Notre Dame’ın Kamburu kitabı da muhteşem bir dünya klasiği. Hüzünlü bir hikayesi olan kitabın filme uyarlanmış birkaç versiyonu bulunuyor. Yazarın 6 ayda tamamladığı kitap 1831yılında basıldı. Hugo bu kitabıyla insanların hayatında yoksulluğun ve kaderin etkilerine değiniyor. Yazarın kitabı yazmasındaki amaç ise şu; o dönemlerde oldukça bakımsız olan Notre Dame Katedrali yıkılmak istenir. Victor Hugo halkın ilgisini çekmek adına bu kitabı yazar. Sonuç ise başarılıdır, kitaptan sonra katedralin yıkım kararı iptal edilerek, onarım yapılır.

Notre Dame’ın Kamburu Kitabının Özeti

Kitap kilisede zangoçluk yapan Quasimodo’nun, Esmeralda’ya olan hüzünlü aşkını anlatıyor. Çirkin bir bebek olarak dünyaya gelen Quasimodo ailesi tarafından kiliseye bırakılır. Burada büyüyen Quasimodo kilise çancısı olarak görev yapar. Ancak ilerleyen yıllarda zil sesinden dolayı kulakları duymamaya başlar. Bir gün güzeller güzeli Esmeralda ile tanışır ve ona aşık olur. Esmeralda ise başka bir adama gönlünü kaptırmıştır. Oldukça karışık olan bu aşk üçlemesinde karakterler bu kadarla da bitmiyor. Bir gün işlenen bir cinayet Esmeralda’nın üzerine kalır. Quasimodo ise onu kaçırarak kiliseye sığınır. Fazlasıyla hüzünlü olan bu hikayeyi okurken göz yaşlarınızı tutamayacağınızı garanti ederim.

Aşk ve Gurur – Jane Austen

19. yüzyılın en başarılı İngiliz yazarlarından biri olan Jane Austen’in yazdığı romanlar günümüzde popülerliğini yitirmeyen eserler arasındadır. Kitaplarında yer verdiği kahramanları ve karakterleri çok başarılı bir şekilde betimleyen Austen’in neredeyse tüm romanları sinemaya uyarlandı. Aşk ve Gurur da sinema ve televizyon dizisi yapılan kitaplarından biridir. Ölmeden önce okunacaklar listesine eklemenizi öneririm.

Aşk ve Gurur Kitabının Özeti

Tüm zamanların en romantik kitabı diyebiliriz Aşk ve Gurur için… Müthiş bir kurgusu olan kitapta, beş kızı olan bir anne, kızlarının evde kalma korkusuyla evlendirme telaşına girer. Ancak abartılı davranışları birçok yerde okuyucuyu gülümsetir. Kitap ilk yazıldığı günden bu yana yıllara meydan okurcasına eskimeyen ve o günlerin koşullarını hatırlatan bir başyapıt. Aşkta gururun ve önyargının olmadığını ispat eden kitabımız mutlu sonla bitiyor.

İlahi Komedya – Dante Alighieri

14. yüzyılda yazılmış olan İlahi Komedya dünyanın en önemli ve büyük eserlerinden biri. İtalyan edebiyatının ise en uzun epik şiirleri arasında. Oldukça uzun olan kitabı yayınevlerine göre farklı şekillerde bulabilirsiniz. Bazıları özet halinde verdiğinden tek bir kitap şeklinde yayınlayabiliyor. Dante Alighieri tarafından yazılan kitabın dili epey ağır. Fakat kelimeleri ve anlamları çözerek okuduğunuzda büyüsüne kapılıyorsunuz. Kitap ilk olarak 1472yılında basıldı. 14.233 satırdan oluşan bu başyapıtın, kitaplığınızın raflarında tozlanmasına asla izin vermeyin. Birden fazla kez okuma isteği duyacağınız eser, her defasında sizi şaşırtacak yönlere sahip.

İlahi Komedya Kitabının Özeti

Sıra dışı bir konusu olan Dante’nin İlahi Komedya’sı dünya şiirinin baş yapıtları arasındadır. Dante; cennet, araf ve cehennemde yaptığı yolcuğu destansı bir dille anlatır. 1300 yılının, Perşembe gecesi çıktığı yolculuk bir hafta sürer. Bu seyahatte Dante 35 yaşındadır, bunu da “yaşam yolumuzun yarısında” sözleriyle belirtir. Cehennemi 9 daire olarak niteler, işlenen günahlara göre dairelerin sayısı da artmaktadır. Her satırda gerçek dünyayla benzerlik kurulmaya çalışılan, insanı düşündüren, kendini sorgulamasını sağlayan bu devasa şiir, hayal gücünü zorlar nitelikte.

Romeo ve Juliet – William Shakespeare

15. yüzyılda bir oyun tarzında yazılan eser; tiyatro, bale, opera ve sinemaya uyarlandı. William Shakespeare tarafından yazılan oyun nefes kesecek kadar heyecanlı satırlar içeriyor. Klasik bir aşk hikayesi olmasına rağmen, dünyanın en önemli başyapıtlarından olması ise yazarında saklı. Shakespeare olayları öyle muhteşem bir dille anlatıyor ki, kitaba hayran kalmamak elde değil. İnsanlarda genelde tiyatro oyunu okumak, roman okumak kadar keyif vermez düşüncesi vardır. İşte bu kitap, önyargınızı silip süpürecek cinsten. Eğer şimdiye kadar okumadıysanız bu hüzünlü aşk öyküsünü mutlaka okumalısınız.

Romeo ve Juliet Kitabının Özeti

Kitabın kahramanları Romeo ve Juliet iki düşman ailenin çocuklarıdır. Romeo bir gün Capuletlerin evinde düzenlenen maskeli baloya katılır. Orada Juliet’i görür ve aşık olur. Juliet de bu duygulara karşılıksız kalmaz. O günden sonra Romeo her gece Juliet’in odasının camına gelir ve aşkları bu şekilde ilerler. Çok geçmeden gizli bir nikahla evlenirler. Fakat Juliet’in ailesi onu başka bir gençle evlendirmek ister. Juliet nikahlarını kıyan rahibe giderek durumu anlatır. Rahip Laurence, Juliet’e onu sadece 48 saat ölü gösterecek bir iksir verir. Fakat ailesi onu gerçekten öldü zannederek defneder. Bunu öğrenen Romeo, Juliet’in mezarı başında zehir içerek ölür. Rahip Juliet’i uyandırır, bu kez de sevdiğinin bedenini cansız gören Juliet hançer batırarak kendini öldürür. Dramatik bir aşk öyküsü olan oyunun, günümüze kadar birçok tiyatro, opera ve balede gösterimi yapıldı.

Genç Werther’in Acıları – Johann Wolfgang Von Goethe

Alman yazar Goethe’ye ait olan kitap bir mektup romanıdır. İlk kez 1774 yılında basılan kitap sadece 2 haftada yazılmış. Kitap yazıldığı dönemde öyle büyük bir etki yaratmış ki, ortalıkta sarı pantolonlu, mavi ceketli gençler dolanır olmuş. Daha kötüsü birçok intihar vakası gerçekleşmiş. Yine bir aşk öyküsü karşımıza çıkıyor ama bu diğerlerinden çok farklı bir yere sahip. Toplumsal yozlaşmanın, sosyo-kültürel değişimin etkileri hissedilen kitabı şimdiye kadar okumadıysanız, okunacaklar listenize eklemenizi öneririm. Bir mektup roman tarzında yazılmasına rağmen, aynı zamanda şiir ve deneme tadında bir eser okumuş olacaksınız.

Genç Werther’in Acıları Kitabının Özeti

Kitabın ana karakteri Werther, duygusal çöküntüsü nedeniyle şehir hayatından uzaklaşarak bir köye yerleşir. Orada Lotte adında bir kıza aşık olur. Ancak Lotte başka biriyle nişanlıdır ve kısa bir süre sonra da evlenir. Bu süreçte Werther bir aile dostları olarak hep yakınlarındadır. Fakat çok yoğun bir şekilde beslenen duygularla birlikte, daha fazla sevdiği kadının yakınlarında duramayacağını anlar. Bu acıya dayanamayan Werther sevdiğine bir mektup yazar ve hayatına son verir. Goethe’nin bu kitabı yazarken kendi yaşadığı bir aşktan ilham aldığı biliniyor.

Gazap Üzümleri – John Steinbeck

İngiliz yazar John Steinbeck tarafından 1939 yılında yazılan kitap, Amerika’da yaşanan ekonomik buhranı ve kriz dönemlerini anlatıyor. Açlıkla mücadele eden, evlerini terk etmelerine rağmen ayakta kalma savaşı yaşayan bir ailenin dramı anlatılan kitap, yüreğinizin en derin yerlerine dokunacak kadar etkileyici. Filmi de yapılmış olan kitabın son derece sürükleyici ve anlaşılır bir dili var. Pulitzer Ödülü‘ne layık görülen Gazap Üzümleri kitabını okurken duygu seline kapılmakla kalmayıp, aynı zamanda hayatın acımasız yüzünü de öğrenmiş olacaksınız.

Gazap Üzümleri Kitabının Özeti

Kitap Amerika’da başlayıp tüm dünyaya yayılan ekonomik kriz esnasında, bir ailenin yaşam mücadelesini anlatıyor. Yoksulluk, açlık, hayatta kalma mücadelesi ve en önemlisi zorbalık gibi durumların anlatıldığı kitabı okurken kendinizi ağlarken bulabilirsiniz. Birçok aile gibi Joad ailesi de o güne kadar ekip biçtikleri tarlalarından zorla çıkarılırlar. İş bulmak amacıyla çıktıkları yolculukta ise sürekli üzücü olaylar yaşarlar. Kapitalizmin halk üzerindeki etkilerini anlatan eser bir dönem, bazı ülkelerde yasaklandı.

Babalar ve Oğullar – Ivan Turgenyev

1862 yılında yazılan kitap, Ivan Turgenyev’in en ünlü eseridir. Ölmeden önce okunması gereken klasikler arasında yer alan kitap, toplumsal olaylara yer veriyor. Rus edebiyatının ilk modern roman örneği olarak gösterilen kitapta yer yer şiirsel anlatımlara denk geleceksiniz. Aynı toplum içerisinde yaşanan farklı bakış açılarını ve baba-oğul çatışmalarını anlatan eser, muhteşem bir edebi dile sahip. İki kuşak arasındaki çatışmanın anlatıldığı kitabı, okunacaklar listenize eklemeden geçmeyin lütfen.

Babalar ve Oğullar Kitabının Özeti

Kitapta katı, muhafazakar bir baba ile, özgürlükçü, yenilikçi ve batı eğilimli bir oğul arasında yaşanan çelişkiler anlatılıyor. İki nesil arasındaki farklılıkların, harikulade bir dille okuyucuya aktarıldığı kitabı okurken, muhakkak kendinizden bir şeyler bulacaksınız. Bazarov ve Arkadi biri ılımlı, diğeri agresif iki genç arkadaştır. Bu genç adamların hem kendi aileleriyle, hem de birbirlerinin aileleri ve toplumla olan ilişkileri anlatılıyor. En önemli dünya klasikleri arasında yer alan kitap bizlere, dünya var olduğu sürece kuşak çatışmasının da olacağını gösteriyor.

Ana – Maksim Gorki

1917 yılında yazılan Ana adlı kitap, Maksim Gorki’nin en önemli eseridir. Son derece akıcı, etkileyici ve anlaşılır bir dile sahip. Kocası öldükten sonra oğlunu tek başında büyüten ve sonra da oğlunun gittiği yoldan giderek öldürülen bir anne var kitapta. Devlet, işçi sınıfı, polis, devrimcilik, terörist, savcı, sermaye gibi kavramların olduğu kitap aslında her dönemde yaşanan olayların anlatıldığı bir öykü içeriyor. Kitabı okurken aklınızdaki tüm düşünce ve ideolojileri bir kenara bırakırsanız, daha iyi bir şekilde anlayıp, etkisinde kalacağınızı düşünüyorum.

Ana Kitabının Özeti

Kitabın baş kahramanı Ana yani Pelage‘nin kendini sürekli döven kocası ölür. Ardından oğlu Pavel’i büyük zorluk ve yoksulluk içerisinde büyütür. Ancak bir süre sonra oğlunun sürekli kitap okuduğunu ve diğer gençlerden daha farklı bir yapıda olduğunu fark eder. Pavel birkaç arkadaşıyla birlikte devrimcilik yolunda çalışmalar yapmaktadır. Ana, oğlunun özgürlükçü ve yaşama haklarını savunan arkadaşlarıyla tanışır. Bir süre sonra onların toplantılarına katılarak, birlikte çalışmaya başlar. Pavel ve arkadaşları Moskova’ya sürgün edilir. Ana mahkemede yaptığı bir konuşma sebebiyle öldürülür.

Madame Bovary – Gustave Flaubert

Sırada ünlü Fransız yazar Gustave Flaubert’in 1857 yılında kaleme aldığı bir roman var. Realist tarzda yazılmış olan Mademe Bovary yazarın en ünlü eserleri arasında yer alıyor. Öyle ki; Time dergisinin hazırladığı “Tüm Zamanların En İyi On Kitabı” listesinde ikinci sırada bulunuyor. Kitabın başında konuya adapte olmakta zorlanarak biraz sıkılsanız da, ilerleyen sayfalarda kendinizi kaptırdığınızı hissediyorsunuz. Tam olarak hayattan ne istediğini bilememiş, dolayısıyla da hep bir arayış içerisinde, istediklerini bulamamış bir kadının hikayesi anlatılan kitap, özellikle kadın okuyucuların ruhuna tercüman olacak cinste bir eser.

Madame Bovary Kitabının Özeti

Kitabımız; oldukça sıradan ve monoton bir evlilik süren Madame Bovary’nin hayatına renk katmak adına girdiği arayışları ve maceraları anlatıyor. Bu maceralar arasında elbette yasak aşklar da yer alıyor. Yazarın kitaba kattığı bu kısımlar o dönemde büyük yankı uyandırmış ve çok eleştirilmiş. Betimlemelerin ağırlıklı olduğu kitap, aldatan kadının iç dünyasını çok güzel bir dille aktarmış. Kitabın konusu için aslında yukarıda da yer verdiğimiz Anna Karenina ve Halit Ziya Uşaklıgil’in romanı Aşk-ı Memnu ile benzerlik gösteriyor diyebiliriz.

İki Şehrin Hikayesi – Charles Dickens

1859 yılında kaleme alınan eser, tüm övgüleri hak edecek kadar harikulade bir özelliğe sahip. Bunu da 200 milyona ulaşan satışıyla, tüm zamanların en çok okunan ve en meşhur kitaplarından biri olmasından anlayabiliriz. Dickens bu kitabıyla, Fransız İhtilali ve sonrasında halkın yaşadığı acı dolu günleri okuyucularına anlatmaya çalışıyor. O dönemde dökülen kanların ve ölen insanların anlatıldığı kitapta, o kadar çok insanın öldüğüne tanık oluyorsunuz ki, kitabın sayfalarından kan damlıyormuş gibi hissediyorsunuz. En çok okunan dünya klasikleri kitaplarından biri olan İki Şehrin Hikayesi, fazlasıyla sürükleyici bir konuya ve akıcı bir dile sahip.

İki Şehrin Hikayesi Kitabının Özeti

Kitap hakkındaki yorumumda da bahsettiğim gibi, konusu Fransız İhtilali öncesi ve sonrasında yaşanan olaylardan oluşuyor. Suçsuz yere 18 yıl hapis yatan Dr. Manette, Londra’ya döndüğünde birine aşık olur ve evlenme kararı alırlar. Sonrasında ise Fransız İhtilali olur. Kitabın bundan sonraki kısmı ihtilalin insanların hayatları üzerinde oluşturduğu etkilerdir. Bu etkilerin özellikle ruhsal boyutlarına değinen yazar, son sayfaya kadar okuyucunun merakının canlı kalmasını sağlıyor.

Yeraltından Notlar – Fyodor Dostoyevski

Listemize bir Dostoyevski kitabı ile başlamıştım, ama yazar öyle büyük eserler bırakmış ki, bir kitabına da yer vermeden edemedim. Yeraltından Notlar, ilk kez 1864 yılında basıldı. Bir insanın iç çatışmalarına tanık olacağınız kitap, Dostoyevski’nin kalemini tanımak için tam bir mihenk taşı niteliğinde. Usta yazar kitapta ele aldığı konu ve anlatımıyla okuyucunun beyin kıvrımlarına kadar ulaşıyor adeta. Kitap “Yeraltı” ve “Notlar” olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. En çok okunan klasiklerden biri olan kitabı okurken, başarılı bir çevirmenin elinden çıkmış olmasına özen göstermenizi öneririm.

Yeraltından Notlar Kitabının Özeti

Kitabın ilk bölümü yazarın oldukça karışık iç dünyasını anlatıyor. İkinci bölümde ise kendinizi birdenbire akıcı ve sürükleyici bir anlatımın içinde buluyorsunuz. Kendini son derece zeki bir insan olarak tanımlayan yazar, insanlardan kaçarak, yalnızlığı seçmesini de buna bağlar. İnsanları sürekli eleştirir ve kendini bir türlü anlamayan arkadaşlarından nefret ederek kendini yeraltı dünyasına kapatır.

Savaş ve Barış – Lev Tolstoy

Dünya klasikleri dendiğinde akla ilk gelen kitaplardan biri de, ünlü Rus yazar Tolstoy’un Savaş ve Barış adlı eseridir. İlk kez 1869 yılında basılan kitabın orijinali yaklaşık 2200 sayfadan oluşuyor. Yayınevlerine göre de, iki veya dört cilt şeklinde basımları mevcut. Ancak bu kadar kalın olması sakın gözünüzü korkutmasın, gerek ele aldığı konu, gerek yazarın üslubuyla bir solukta okuyacağınız muhteşem bir eser.

Savaş ve Barış Kitabının Özeti

Dünyanın en uzun romanları arasında 17. sırada olan kitabın orijinal hali dört cilt şeklinde basılmış. Kitap 19. yüzyılda Rusya’da yaşanan olayları anlatıyor. İçerisinde; savaş, barış, sevgi, intikam, dostluk, düşmanlık, varlık, yokluk, sevinç, mutluluk ve daha birçok duyguya rastlayabiliyorsunuz. Bu kadar çok ve birbirinden bağımsız duygular, öyle usta bir şekilde kaleme alınmış ki, yazara hayran kalmamak elde değil. Bunun yanında soylu ailelerin savaşa bakış açılarının da yansıtıldığı kitap, en başarılı tarihi romanlar arasında da gösterilmekte.

Uğultulu Tepeler – Emily Brontë

Emily Brontë’nin tek romanı olan Uğultulu Tepeler, Rüzgarlı Bayır olarak da çevrilmiştir. Yazar 1847 yılında yazdığı romanını kendi adıyla yayınlamamış. Gerçek adı ise kitabın ikinci baskısıyla duyurulmuş. İngiliz edebiyatının en önemli eserleri arasında yer alan kitap, bazı kesimlerce çok beğenilirken, bazıları tarafından ağır eleştirilere maruz kaldı. Ancak onun bu denli eleştirilip, yadırganması daha çok duyulmasına ve tanınmasına sebep oldu.

Uğultulu Tepeler Kitabının Özeti

Birçok karakterin olduğu kitapta yaşanan olaylar, Uğultulu Tepeler malikanesinde geçiyor. Malikaneye 6 yaşında Heathcliff adında bir çocuk getirilir. Zaman içerisinde Heathcliff birlikte büyüdüğü Catherina’ya aşık olur. Catherina’nın başka biriyle evlenmesi üzerine Heathcliff malikaneden ayrılarak birkaç yıl ortalarda görünmez. Aradan üç yıl geçer ve daha önce ona yapılan haksızlık ve dışlanmışlıkların intikamını almak için geri döner.

Ölü Canlar – Nikolay Vasilyeviç Gogol

Ölü Canlar kitabı hakkında biraz bilgi sahibi olanlar bilir. Kitabın konusundan ziyade yazılma süreci etkileyicidir. Gogol bu kitabı yazarken, Dante’nin İlahi Komedyası’nın etkisinde kalır. Birinci cildini 1842 yılında tamamlar, ikinci cilde geçtiğinde ise yaşadığı psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle bu bölümü tamamlayamaz. Hatta ikinci cilt için yazdığı tüm el yazmalarını ateşe atarak yakar. Daha sonra bu bölümleri yeniden yazmaya çalışır. İlkindeki kadar kapsamlı olmasa da bu bölümler de eklenerek yayımlanır.

Ölü Canlar Kitabının Özeti

Gogol’un üç cilt olarak tasarladığı Ölü Canlar romanı aslında tamamen bitirilmemiştir. Romanın kahramanı Çiçikov, Rusya’daki şehirleri gezerek, köle köylüleri satın almaktadır. Fakat işin en ilginç yanı, sağlıklı, işe yarar köleler yerine, ölü olanları ister. Civar kasabalarda ölen insanların belgelerini tek tek toplar. Halk onu zengin ve saygıdeğer biri olarak görür, topladıkları belgelerle de kendine işçi aradığı düşünülür. Ancak Çiçikov’un kendi çıkarları uğruna yaptığı oyun bir süre sonra anlaşılır.

Kırmızı ve Siyah – Stendhal

Fransız yazar Stendhal’in 1830 yılında kaleme aldığı eser, Kızıl ve Kara olarak de çevrilmiştir. Yazar romanda kullandığı isimlerin çoğunu kendi hayatından ve çevresindeki insanlardan seçmiş. Bu kitap yazarın hayatı boyunca yazdığı birkaç eserden en önemlisidir. Kusursuz bir psikolojik roman olan kitapta, fazlasıyla betimleme kullanılmış. Bir aşk hikayesi olmasına rağmen, Katolik Fransa’nın eleştirildiği eser, son sayfasına kadara heyecanınızı yitirmeden okuyacağınız bir klasik.

Kırmızı ve Siyah Kitabının Özeti

Yaklaşık 600 sayfa olan kitap edebi bir eser olmasının yanında, analiz yeteneğinizi güçlendirecek bir psikolojik roman. Napoleon Bonaparte sürgüne gönderilir, onun sürgün edilişiyle birlikte başlayan Restorasyon Dönemi anlatılmıştır. Tutkulu bir aşk hikayesinin anlatıldığı kitapta, o dönemin Fransa’sı ile ilgili çok fazla görüş var. Kitabın ana karakteri Julien Sorel, yükselme duygusuyla birçok şeyi yapar. Bunlar arasında ikiyüzlüce davranışlar bile vardır. Öte yandan sürgün edilen Napoleon’a duyduğu sevgi ve hayranlık psikolojik olarak zor günler yaşamasına sebep olur.

Üç Silahşörler – Alexandre Dumas

Fransız edebiyatının en ünlü yazarlarından Alexandre Dumas’ın başyapıt eseri olarak görülen Üç Silahşörler, bir macera romanı. Mutlaka okunması gereken dünya klasikleri arasında yer alan kitap, ilk olarak 1844 yılında basılmış. Hafızalarımıza kazınan “Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” sloganının yer aldığı kitap, efsane bir kardeşlik hikayesi anlatıyor. Yazarın bu eseri birçok dizi, film ve çizgi filme uyarlandı. Üç arkadaşın maceradan maceraya koşan öyküsünü anlatan kitap, akıcı ve heyecanlı diliyle bir solukta okumanızı sağlayacak. Ayrıca hem çocukların hem yetişkinlerin okuyabileceği bir dünya klasiği.

Üç Silahşörler Kitabının Özeti

Kitabımız Athos, Porthos ve Aramis adındaki üç arkadaşın macera dolu hikayesini anlatıyor. Şövalyelerin arasına katılmak için köyünden çıkıp gelen Dartanyan, üç silahşörler ile karşılaşır. Athos , Porthos ve Aramis‘le kavga çıkararak hepsiyle düello yapmak ister. Aslında bu kavga randevusuyla güzel bir dostluğun temelleri atılmış olur. Dartanyan üçüne de ayrı ayrı saatler vererek sözleşir. İlk yapılacak düelloda Athos, şahit olarak Porthos ve Arami’syi de yanında götürür. Ancak o esnada kardinalin adamları ortaya çıkınca üç silahşörler ve Dartanyan hep birlikte kardinalin adamlarıyla dövüşür. Bundan sonra roman boyunca devam edecek bir dostluk başlar. Harika bir kardeşlik öyküsünün anlatıldığı kitabı okurken çok eğleneceksiniz.

Evet, sizlere birbirinden güzel ve değerli 20 eser hakkında bilgi vermeye çalıştım. Kitap okumak; tadına doyulmayan, okudukça daha fazla okuma isteği duyduğunuz bir eylemdir. Elbette herkesin kendi tarzına göre belirlediği, okurken daha çok keyif aldığı kitaplar vardır. Kimisi aşk romanı sever, kimisi de polisiye. Ancak bu kitaplar arasında dünya klasiklerinin yeri bambaşkadır. Rus, Fransız ve İngiliz edebiyatının en önemlilerinden olan bu eserler, her türde kitap sevenlerin bile okuduğu yapıtlardır. Eğer şimdiye kadar hiç dünya klasiği bir kitap okumadıysanız, lütfen kendinize bir iyilik yapın ve mutlaka klasik bir eser okuyun. Sizler için en çok okunan, en beğenilen dünya klasikleri kitaplarından bir liste hazırladım. Bu listenin yeni başlayanlar için bir rehber olmasını ümit ediyor ve keyifli okumalar diliyorum.