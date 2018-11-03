Öğrenciler, sanatçılarla tanıştı

Girne Belediyesi Heykel Sempozyumu devam ediyor

Girne Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Girne Belediyesi Heykel Sempozyumu Girne Amfitiyatro önünde devam ediyor.

Sanatseverler tarafından izlenen sempozyumu bölge okullarından öğrenciler da ziyaret ediyor.

Önceki gün Anafartalar Lisesi 11 C sınıfı öğrencileri üç ülkeden altı sanatçının yaptığı çalışmaları yerinde izledi.

Sempozyumun koordinatörlüğünü yapan sanatçı Ekin Erman, "Çocuk", "Barış", "Akdeniz", "Güneş", "Girne" ana temasıyla yapılan eserler hakkında öğrencilere bilgi verirken, öğrenciler, sanatçılarla tanışma fırsatı da buldu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yaptığı açıklamada, sanatın kentler için önemine işaret ederek, iki yıl önceki sempozyumda ortaya çıkan eserlerin kentin çeşitli bölgelerine yerleştirildiğini ve hem turistler hem de yerli halktan büyük ilgi gördüğünü kaydetti.

Güngördü, Ekin Erman koordinatörlüğündeki sempozyumda altı sanatçının Amfitiyatro önünde yaptığı çalışmaların 6 Kasım tarihine kadar süreceğini ifade ederek, Kuzey Kıbrıs’ta bir ilk gerçekleştirilerek yapılan sempozyumu izleme fırsatının kaçırılmaması gerektiğini söyledi.

Güngördü, “44 yıl sonra bölge halkı ve kenti ziyaret edenler heykelle tanıştı. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz” diyerek, tüm sanat severleri çalışmaları yerinde izlemeye davet etti.