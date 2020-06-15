Nurperi Özgener ve Mustafa Arabacıoğlu’nun kitapları yayımlandı

Araştırmacı Nurperi Özgener’in üçüncü masal kitabı olan “Dillirgalı Atalarımdan Meseller”224 sayfadan oluşuyor. 52 Dillirga masalının tümü o yörenin eski ve yeni kuşaklarından derlenip, bölgenin ağzıyla bizlere veriliyor. Masallar ülkemizden günden güne azalan, kaynak kişinin ve bilenin yok olduğu bir kültürel değerimiz. 1990 yıllarda çok değerli kaynak kişilere ulaşılırken bugün artık orijinal ve yerli masallara ulaşmak oldukça zor. Bu denenle yazarın bu kitabı değerli, her yeni masal kitabı bir kayıt altına alma, sözlü değerlerimiz yaşatmadır. Yazarı bu nedenle tebrik ediyoruz.

İkinci kitabımız 1993 yılında kurulan Demokrat Parti’nin kurucu ve yıldan 2018 yılında kadar süresiz Milletvekili yapmış Mustafa Arabacıoğlu’nun 2000 yıllarda çok tartışılan Annan Planı sürecinden yaşananları anlattığı kitabı “Yüzleşme” adlı 608 sayfalık eser, televizyon ve gazetelerde çıkan tartışmaları ele alıyor. Hasan Kahvecoğlu’nun titiz editörlüğüyle yayımlan kitap, bol belgeli ve fotoğraflı. O döneme ışık tutması açısından çok önemli bir diğer önemli tarafı; her insanın her politikacının yolu edebiyattan geçer. Bu nedenle yıllarca bu işle uğraşanlar kitaba, yazara ne kadar önem vermişlerdir bir kere daha düşünmeleri gerekir. Son yıllarda tüm politik geçmişi olanlar kendilerinden, anılarından vb. konularda yayım yapmaktadırlar. İşte bir kitabın yayımlanması, basımı, satımı ne kadar zor olduğu görüyorlar. Demekki artık bu ülkenin kalkınmasında yaşanan son pandemi olayında da görüleceği yazına, sanata, sağlığa,eğitime yatırım herşeyden önemlidir. Gerisi boş, hade bakalım görelim bundan sonraki siyasete ne üzerine kurulacak. Değişim, barış bu ülkeyi bir yere götürür geri geriye götürmeden öteye gidemez.