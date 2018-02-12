NESİLDEN NESİLE 20 KIBRIS LEZZETİ ÇIKTI

Sayın Hakan Doğan usta bir gurme ve öğretim elemanı;Kıbrıs’taki tanışıklığımız eşim Berna Altunsoy’un yeğeni Erol Adalıer eşi Mine hanım, sayesinde oldu. Hakan hoca bir elinde ekşi maya ekmeği bir elinde de dostluğu ile Altun Tabya Hotel’e bizleri ziyarete geldi. Yıllardır yemediğimiz özlediğimiz o güzelim yaptıkları ekmeği yerken bir yandan da Kıbrıs kültürünün birçok şeyini konuşma fırsatını bulduk.

Ona yazmış olduğumuz bazı kitaplardan verdim. Aylar sonra Hakan hoca aydın duyarlığı ile Mine hocanımla tekrar bize geldi, bugün sizlere tanıtacağımız kitabın projesini anlattı çok heyecanlandık. Her ikisinin öğrencilerine ülkemizin kaybolmaya yüz tutmuş yemek ve tatlı kültürünü derleme projesi sonunda yaşam bularak bu esere dönüştü. Kayıt altına alma, değerlene sahip çıkmayı genç nesille öğretme işte hocalığın gerçek felsefesi.

Doğuş yayınları arasından çıkan renkli baskılı 90 sayfalık eserde 20 Kıbrıs lezzetini bizlere tanıtıyor. Her lezzet bir proje grubu tarafından bir kaynak kişiden dilenerek kayıt altına alınıyor. Bergamut macunundan lalangıya güzel fotoğrafları ve tarifleriyle çok değerli bir eser.

Yaşamak biraz da yemek demektir. Sırasında, sağlıklı bir kişinin, ağız tadıyla birkaç lokma birşeyler yemesi kadar mutluluk düşünülmez. Dünyada çeşitli zevklerin yanında yemek zevki de küçümsenemeyecek kadar önemlidir. Fakat kişide yalnız yemek zevki olması yeterli değildir. Zevkle yenecek yemeğin hazırlanmasını bilmek de gerekir.

Güzel ve kaliteli yemek pişirmek kültür yönünden gelişmiş uluslara, toplumlara özgüdür.Bir toplumun kültüründen söz açarken beslenmesinden bahsetmemek olmaz.

Günümüz insanının en önemli sorunlarından birisi hiç kuşkusuz açlıktır. Şöyle kaba bir hesaplamaya göre dünya nüfusunun yarısının aç olduğu, ya da gerektiği gibi beslenemediği rahatça söylenebilir.

Bütün bunlar göz önünde bulundurulunca beslenmenin ne denli önemli bir sorun olduğu anlaşılır. Çeşitli kır sebzelerinden güzel yemekler,turşular hazırlayan; hemen hemen tüm ülkelerde atılması doğal karşılanan çeşitli meyve kabuklarını bile değerlendirerek nefis macunlar (Reçeller) oluşturan Kıbrıslı Türk hanımlarının becerisi gözler önüne seriyor. “Her yiğidin bir yoğurt yiyişi” olduğu gibi her ev hanımının da kendine özgü yemek pişirme tarzı vardır.

Bu kitap diğer bir özelliği beslenmemize yarayan besin maddelerinin nasıl hazırlandıklarını tarif etmesidir. Bir yandan yiyecek ve içeceklerimizi tanıtırken, bir yandan da hanımlarımızın mutfakta, elleri altında bulundurabilecekleri bir kitap olmasına özen gösterildi. Kitaptaki başlıklar ve tarifler arasındaki kimi sözcükler yerli ağız özelliğiyle verildi.

Son yıllarda “Kıbrıs mutfağıyla” ilgili bir çok yayın yapılmıştır, hepsi güzel ve nitelikli kitaplar olmasına rağmen sadece yemek tarifinden öteye gidememişler, ülkemizin yemek kültüründen ve alışkanlığından söz etmemişlerdir. Bu eser her iki özelliği ile önemli bir kaynak eser. Gerisini merakla bekliyoruz. Emeği hecen herkese çok teşekkürler