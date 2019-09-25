Neşet Ertaş'ın hayatı, eserleri ve hayat felsefesi tadındaki sözleri

Bu topraklarda yaşadığımız için kendimizi şanslı hissettiren birkaç kişi varsa içlerinden biri de kuşkusuz Neşet Ertaş. Ona sadece bir sanatçı demek büyük haksızlık olur. O, bizim sahip olduğumun en değerli ozanımız, filozofumuz, bir garip Neşet Ertaş'ımız... Sevenleri tarafından unutulmayan ve türküleri hala daha söylenen Ertaş, hayat hikayesiyle de dikkati çekiyor.

Hayatı 1938 senesinde Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde dünyaya geldi. Babası bağlama ustası Muharrem Ertaş'tır. Ertaş, ilkokula gittiği yıllarda önce keman, sonra da bağlama çalmayı öğrendi. Babası Muharrem Ertaş ile birlikte yörenin düğünlerinde sazı ile türküler söylemeye başladı. Ertaş, etkilendiği tek kişinin babası Muharrem Ertaş olduğunu söyler. 14 yaşında çalışmak için İstanbul'a gider bir süre sonra Şençalar Plak Şirketi'nin sahibi olan Kadri Şençalar Neşet Ertaş'ı dinler ve çok beğenir. ''Neden Garip Garip Ötersin Bülbül'' adlı ilk plağı 1957 yılında Şençalar Plak tarafından piyasaya çıkarılır. Neşet Ertaş bu arada Beyoğlu'nda bir gazinoda da sahneye çıkmaktadır. 2 yıl İstanbul'da çalıştıktan sonra Ankara'da da çeşitli gazinolarda sahne alır. Bu dönemlerde Leyla Hanım'la evlenir. Neşet Ertaş 3 çocuk babasıdır. 1962'de askerliğini yaptıktan sonra artık bilinen ve kendi derlediği türkülerle aranan bir halk sanatçısı olmuştur. 1978 yılında geçirdiği felç rahatsızlığı üzerine 1979'da tedavi olmak için Almanya'ya gider. Tedavisinin ardından müzik hayatına Almanya'da devam eder. Çocuklarının eğitim hayatı ve kendi sanat çalışmaları için uzun süre Almanya'da yaşayan Ertaş 2000 yılında Türkiye'de verdiği konserle yeniden ülkesinde müzik hayatına dönmüştür. 25 Eylül 2012 tarihinde İzmir'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ertaş'ın cenazesi Kırşehir Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir. Mezarı ise babası Muharrem Ertaş'ın yanındadır. Albümleri 1957 - Neden Garip Garip Ötersin Bülbül

1960 - Gitme Leylam

1979 - Türküler Yolcu

1985 - Sazlı Oyun Havaları

1987 - Türkülerle Yaşayan Efsane Deyişler Bozlaklar Türküler

1988 - Gönül Ne Gezersin Seyran Yerinde

1988 - Kendim Ettim Kendim Buldum

1988 - Kibar Kız

1989 - Hapishanelere Güneş Doğmuyor

1989 - Sazlı Sözlü Oyun Havaları

1990 - Gel Gayri Gel

1992 - Şirin Kırşehir

1993 - Kova Kova İndirdiler Yazıya

1995 - Seçmeler 2

1995 - Seçmeler 3

1995 - Seher Vakti

1995 - Altın Ezgiler 3

1995 - Benim Yurdum

1997 - Nostalji 1

1998 - Ölmeyen Türküler 2

1999 - Ölmeyen Türküler 3

1998 - Gönül Yarası Hayat Felsefesi Yapılacak Sözleri 1. "Seviştiğimde mutIu oIurum, sevgisiz imanı nasıI buIurum, böyIe inandım böyIe biIirim, sevişmek ibadettir sevgi imandır" 2. "Can yakıp da kaIp kırma ey insanoğIu, senin de güI benzin soIacak bir gün. Her canIının kaIbi AIIah’a bağIı, herkes ettiğini buIacak bir gün" 3. "GeI seveIim, seviIeni seveni sevgisiz suratIar güImüyor canım. Nice gördüm dizIerini döveni, giden ömür geri geImiyor canım." 4. "İIimsizIik biIgisizIik yüzünden, cehaIet hortIayıp çıkar mı çıkar. SevgisizIik saygısızIık yüzünden, insan insandan bıkar mı bıkar." 5. "Denizi seyretmek gibidir bozkırda gökyüzünü seyretmek." 6. "Kendi kendisinden utanmayan, yeryüzünde hiç kimseden utanmaz. Kendini biIen, biImeyenin kusuruna bakmaz!" 7. "İnsanlık kastına silah yapılmış, belli insanlık kötülüğe katılmış. Tetikler çekilmiş atom atılmış, tetik ayrı ayrı, el ayrı ayrı..." 8. "Dinle sana bir sözüm var, kimseyi hor görme gardaş! Kim nasıldır Allah bilir, kötüleyip yerme gardaş" 9. "Darda kaIdım diye umutsuz oIma, yok iken dünyayı var eden vardır." 10. "İki büyük nimetim var, biri anam biri yarim. İkisine de hürmetim var, birisi var etti beni, birisi yar etti beni." 11. "İnsanlar kendini bilebilseydi, dünyada haksızlık kavga olmazdı. İnsan doğan yine insan ölseydi, belki de dünyada hayvan kalmazdı" 12. "Zaman sana uymaz boşa çalışma, gel gardaş zamana uymasını bil. El aklıynan gezip boşa dolaşma, gel gardaş zamana uymasını bil" 13. "Güneşe güIIe at, karartır mı hiç? AIIah sevmediğini yaratır mı hiç? İnsan oIan insan darıItır mı hiç? HaksızIık haksızın özünden oIur." 14. "Kadın insandır, biz erkekler ise insanoğlu..." 15. "Aşk biterse yoruIur insan, ben ne zaman öIürsem Neşet yoruIdu desinIer."