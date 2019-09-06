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Müzik ve dans dolu bir oyun

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Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde Moda Sahnesi tarafından “Maraton” oyunu sahnelendi. Tek perdelik “Maraton”, sanatseverlere müzik ve dans çeşitliliği yoğun bir oyun izletti

Müzik ve dans dolu bir oyun
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen ve bu yıl “Çık elimden mel’un leke!” sloganıyla 17’ncisi düzenlenen Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde önceki akşam Moda Sahnesi tarafından “Maraton” oyunu sahnelendi.
Yazar ve yönetmenliğini Bedirhan Dehmen’in yaptığı İlke Kodal, Tolga İskit ve Yılmaz Sütçü’nün oynadığı YDÜ AKKM’de sahnelenen tek perdelik “Maraton”, sanatseverlere müzik ve dans çeşitliliği yoğun bir oyun izletti.


1930’lar Amerika’sında, “Büyük Buhran” zamanında popülerleşmiş bir yarışma ve eğlence türü olan, bir yanıyla Roma gladyatör dövüşleri geleneğiyle süreklilik içinde, diğer yanıyla “survivor” gibi kitle tüketimine dönük günümüz TV programlarının öncüsü sayılan Dans Maratonu, Moda Sahnesi tarafından sahneye konuyor.  Hepsinde ortak olan ve hayatta kalma çabasının sadistik hazza hizmet edecek şekilde paketlenerek eğlence olarak sunulan dans maratonlarında yarışmacılar (bir veya iki saatte bir 10 dk. ara vererek) günler, haftalar, çoğu durumda bir aydan daha uzun bir süre boyunca durmadan dans ediyorlar. Düşenler eleniyor, ayakta kalan son çift kazanıyor!

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