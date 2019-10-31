Müzik Festivali CSO Barok Konseri ile sona eriyor

17. .Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, yarın akşam gerçekleşecek KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Barok Konseri ile sona erecek.

Bellapais Manastırı’nda saat 20.30’ da başlayacak Festival Kapanış Konseri’nde KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Emre Tamer yönetiminde Barok dönemin ünlü bestecileri Vivaldi, Telemann, Boyce, Marini, Hasse ve Endler’ in yapıtlarını yorumlayacak.

Barok Konseri’nin solistleri ise Keman sanatçıları Emre Tamer ve Ebru Tamer olacak.

2 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’ nin düzenlediği 17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Desteğinde, Telsim Ana Sponsorluğu ile İletişim Sponsorluğunda ve Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele Turizm, Huzur Ağaç, Major Music ve Kösezade Turizm’in katkılarıyla gerçekleştirildi.