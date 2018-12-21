“Müzeler ve sergilenen eserler etkileyici”

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile Cumhuriyet Sergisi'ni ziyaret eden KTBK Komutanı Tümgeneral Yıldırım, müzedeki eserlerin etkileyici olduğunu belirtti. YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Günsel de bu tür etkinliklerin Kıbrıs Türk kültür ve sanatının uluslararası boyutta tanınmasında önem taşıdığını kaydetti

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü müzeler bölgesinde yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Kıbrıs Sanat Merkezi’nde sergilenen Cumhuriyet Sergisi’ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında ilk olarak Kıbrıs Modern Sanat Müzesine bağlı Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde bulunan Kıbrıs Sanat Merkezi'nde açılan Yakın Doğu Üniversitesi'nin 38 Sanatçısının 103 Eserinden oluşan "Cumhuriyet Sergisi” gezildi. Daha sonra Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ni gezen Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yıldırım’a müze ve eserler hakkında bilgiler verildi.

TÜMGENERAL YILDIRIM: “MÜZELER VE SERGİLENEN ESERLER ETKİLEYİCİ”

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile Cumhuriyet Sergisi’ni çok beğendiğini dile getirerek, müzede sergilenen eserlerin etkileyici olduğunu belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel de, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çerçevesinde yapılan bütün etkinliklerin Kıbrıs Türk kültür ve sanatının uluslararası boyutta tanınmasında ve öneminin artmasında büyük önem taşıdığını kaydetti. Günsel, kültür ve sanatın gelecek tarihe götürülmesi, sanat eserlerinin muhafaza edilmesinde ve sistemli olarak kayıt altına alınmasının önemine de değindi.

Ziyaret sonrasında, Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım'a günün anlam ve önemine ilişkin bir resmi hediye olarak takdim etti.