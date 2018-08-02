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Mustafa Evirgen’e bir uluslararası ödül de Tacikistan’dan

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Mustafa Evirgen’e bir uluslararası ödül de Tacikistan’dan
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Fotoğraf sanatçısı Mustafa Evirgen’e 200’üncü uluslararası ödülü, Tacikistan’dan geldi.
Evirgen’in “Huzur” adlı fotoğrafı, Tacikistan’da düzenlenen Uluslararası Fotoğraf Federasyonu (FIAP) destekli yarışmada siyah beyaz kategorisinde “en iyi fotoğraf” (Best of Show-BOS) seçilerek FIAP altın madalyasıyla ödüllendirildi.
Mustafa Evirgen, TAK’a yaptığı açıklamada, bu ödülle, uluslararası fotoğraf yarışmalarında kazandığı ödül sayısının 200’e ulaştığını söyledi.
1966 Baf doğumlu olan Mustafa Evirgen, fotoğrafçılık serüvenine ortaokul yıllarında babasının hediye ettiği küçük makineyle başlamış. Fotoğrafa uzun süre ara veren ve 2008’de yeni bir makineyle yeniden başlayan Evirgen, 2013 sonlarından beri de uluslararası yarışmalara katılıyor. İlk ödülünü Türkiye’de Mersin Fotoğraf Derneği’nin düzenlediği bir yarışmada kazanan Evirgen, birçok ülkedeki yarışmalara katıldı, seçici kurul üyeliği yaptı.
Uluslararası fotoğraf yarışmalarında elde ettiği başarılardan dolayı FIAP tarafından EFIAP/b (Excellence Fiap/bronz) ve Internatıonal Union Photographers (IUP) tarafından ise EIUP (Elite IUP) unvanlarına layık görülen Mustafa Evirgen, fotoğraf çalışmalarına bireysel olarak ve Yıltan Taşçı, Ceyhan Özyıldız, Mustafa Müezzinoğlu ile birlikte kurduğu “Prime4” adlı fotoğraf grubuyla devam ediyor

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