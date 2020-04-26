Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için sanatçı Valentina Mukhacheva, Kovid 19 ile mücadeleyi tuvale resmetti

Sanatçılar, dünyayı saran ve yüzbinlerin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek vermek ve farkındalık yaratmak için resimlerini tuvallere yansıtmayı sürdürüyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre sanatçı Valentina Mukhacheva’da dünya geneline yayılan koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye farklı bir bakış açısı ile dikkat çekmek üzere tuvale yansıtarak duygularını dile getirdi.

Sanatçı Valentina Mukhacheva, pandemiden ötürü karantina altında olmanın kendilerini sanattan yoksun bırakamayacağını ve farkındalık yaratarak resimlerini tuvale aktardığını belirtti.

Valentina Mukhacheva, bu süreç içinde çağrı ve uyarıların dikkate alınması gerektiğinin altını çizerek #evdekalın çağrısı yaptı

Açıklamada, sanatçıların Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hergün ortaya çıkardıkları eserleri ile mücadeleye destek verecekleri ifade edildi…

Valentina Mukhacheva kimdir?

1972 yılında Kazakistan Cumhuriyeti'nin Tselinograd şehrinde doğdu. Liseden mezun olduktan sonra Tselinograd Sanat Fonu'nda grafik tasarımcı olarak çalıştı. 1997 yılında Yekaterinburg’deki I.D Şadra Sanat Koleji'nde, resim ve pedagoji bölümünden mezun oldu . Çocuk Sanat Okulu'nda resim, şövale kompozisyonu öğretmeni olarak çalıştı; ayrıca ‘A-Film’ stüdyoda animatör olarak çalıştı.

1998-2003 yılları arasında Ural Devlet Mimarlık ve Sanat Akademisi'nde anıtsal ve dekoratif sanat bölümünde ‘ anıtsal sanatçı’ konusunda uzmanlaştı. 2003 yılından bu yana, Ural Devlet Mimarlık ve Sanat Akademisi, Kompozisyon ve Sanatsal Hazırlık Bölümü'nde resim ve çizim öğretimi yardımcı doçent olarak çalışmaktadır.

1998 yılında sergi faaliyetlerine başladı. Sanatçı ulusal ve uluslararası yaklaşık 75 sergi ve yarışmaya katıldı. 9 kişisel sergi açtı. 2007'den beri Rusya Sanatçılar Birliği üyesi, 2008'den beri Sverdlovsk Bölgesindeki Kültür Bakanlığı üyesidir. Eserleri Rusya'daki müzelerin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Almanya, Fransa'daki özel koleksiyonlarda da yer almaktadır.