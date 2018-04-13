Mormenekşe Enginar Festivali, 27, 28 ve 29 Nisan'da

Mormenekşe Kadınlar Birliği öncülüğünde Mormenekşe’de düzenlenecek ve 27 Nisan Cuma günü saat 18.30’da kortej ile başlayacak festivalde, halk dansları gösterileri, enginar yemekleri yarışması, defile, eko gün etkinliği, çocuk şenliği, sergi, minikler futbol turnuvası ve tavla turnuvası gibi etkinlikler yer alacak

10. Mormenekşe Enginar Festivali, “Enginar Köyünde Güzel” sloganı ile 27, 28 ve 29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Mormenekşe Kadınlar Birliği öncülüğünde Mormenekşe’de düzenlenecek ve 27 Nisan Cuma günü saat 18.30’da kortej ile başlayacak festivalde, halk dansları gösterileri, enginar yemekleri yarışması, defile, eko gün etkinliği, çocuk şenliği, sergi, minikler futbol turnuvası ve tavla turnuvası gibi etkinlikler yer alacak.

Festivalin ikinci günü saat 21.30’da, senaryosunu Mormenekşe Kadınlar Birliği Başkanı ve aynı zamanda Festival Komite Başkanı Erşen Ummanel’in yazdığı, yönetmenliğini Cemal Yıldırım’ın yaptığı “Enginar Dolması” isimli kısa filmin gösterimi de gerçekleştirilecek.

Film, 1963’te Güney Kıbrıs’taki Mormenekşe köyünde, Kıbrıs Türk Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Küçük’ün köyü ziyaret edeceği haberi üzerine köydeki hazırlıkları konu ediyor.

10. Mormenekşe Enginar Festivali, 29 Nisan Pazar günü saat 21.00’de Rafet El Roman konseri ile sona erecek.

Mormenekşe Kadınlar Birliği ve Festival Komitesi Başkanı Erşen Ummanel, Komite üyeleriyle birlikte Salamis Bay Conti Resort Hotel’de yemekli basın toplantısı düzenleyerek festival hakkında bilgi verdi.

Ummanel, festivalin ana amacının özelde Mormenekşe ve enginarı, genelde de ülkeyi tanıtmak olduğunu ifade etti.

Festival için 3 aydır yoğun bir şekilde çalıştıklarını kaydeden Ummanel, festivalin bu yıl da oldukça renkli ve dolu geçeceğini, festivalin ana felsefesi olan Kıbrıs kültürünün tanıtımının da yine üzerinde önemle durdukları konulardan biri olduğunu söyledi.

Festivalde kültürel içerikli stantlara da yer verileceğini belirten Ummanel, festivale katkı koyan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Ummanel, çocuklara ve gençlere büyük önem verdiklerini, festival komitesinde genç isimlerin de yer aldığını ifade etti.