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Mor-Der Halk Dansları ekibi Batum'u mest etti

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Mormenekşe Kültür-Sanat Derneği ekibi Gürcistan’ın Batum şehrinde halk dansları festivaline katıldı

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Mor-Der Halk Dansları ekibi Batum'u mest etti
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Kültürümüzün genç kuşaklara aktarılması için faaliyetlerini sürdüren Mormenekşe Kültür Sanat Derneği (MOR-DER)Gürcistan’ın Batum şehrinde düzenlenen Batumi Black Sea Festivali’ne katılarak ülkemizi temsil etti. Batumi Black Sea isimli sivil toplum örgütü tarafından 1-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenen ve 21 Gürcü, 13 de yabancı ekibin katıldığı festivale, ülkemizden Mor-Der Master Ekibi de katılarak başarılı bir performans sergiledi.

Ülkemizde katıldığı festivaller ve organizasyonların yanı sıra yurt dışında da pek çok kez festivallere katılarak bölgemizi ve ülkemizi temsil eden MOR-DER’in büyük ekibi 26-28 Temmuz tarihlerinde Bulgaristan’ın Dorkovo kasabasında yapılacak 21. Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne katılacak.

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