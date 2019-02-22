“Modern Sanat Müzesi, dünyanın saygın müzeleri arasında yer alacak”

Türkmenistan Sanatçıları Resim Sergisi YDÜ’de açıldı. Eğitim Bakanı Özyiğit, Kurucu Rektör Günsel’in, yalnızca eğitime değil, sanata da ciddi yatırım yaptığını belirterek, Modern Sanat Müzesi’nin dünyanın saygın müzeleri arasında yer alacağını vurguladı

Türkmenistan sanatçılarının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 40 eserin sergilendiği “Türkmenistan Sanatçıları Resim Sergisi” Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit tarafından dün açıldı.

Serginin açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, Türkmenistan Sanatçısı Myratgeldi Gurbangeldiyev ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Kurucu Rektör Dr. Suat İrfan Günsel tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne katkılarından dolayı Türkmenistan Sanatçısı Azat Myradov’a “Gümüş Anahtar Onur Ödülü” takdim edildi. Ayrıca, sanatçılar Myratgeldi Gurbangeldiyev, Allaberdi Ovezdurdyyev ile Sanatçısı Azat Myradov’a teşekkür belgesi verildi. Ödül takdiminin ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

PROF. DR. ÜMİT HASSAN: “TÜRKMEN RESMİ DUYGUSAL OLARAK TASVİR EDİLİYOR”

Serginin açılışında ilk sözü alan Rektör Prof. Dr. Ümit Hassan, manevi özverileri ve sağladığı imkanlarla bütün sanatsal etkinliklerin Kurucu Rektör Dr. Suat İrfan Günsel tarafından çıktığını söyledi.

15 yüzyılın ortalarına doğru resimde yeni başlangıçların güzellikleri olduğundan söz eden Prof. Dr. Hassan, Akkoyunluların yükselen varlığı ve kendi imparatorluklarını kurmalarıyla birlikte, resim sanatında sadece Türkmen geleneği bakımından değil, dünya resmi bakımından da modern resme gidecek aşamaların ivmesi olduğunu söyledi.

Resim sanatının gelişim aşamasında temel özelliklerin çizgi ve renk olduğunu dile getiren Prof. Dr. Hassan, “Rengin kullanımı, Türkmen sanatında ve eski dönemde bile renk kontrastlarını doğal üslupla ortaya konulması erken resim gelişimi olarak nitelendirilebilir. Türkmen minyatürü çok duygusaldır. Bunu çağlar boyu gelişecek düşünce ve duygu alemi bakımından ele alırsak Türkmen resmi duygusal tasvir edilebilir. Bugün de duygu renkliliğini burada göreceğiz” dedi. Türkmen ressamlarını resimlerinin konu itibarı ile de önemli bir çeşitliliğe kavuştuğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Ümit Hassan, folklorik elemanlar, etnoğrafik, etnolojik unsurların çağdaşlaştırılmış formlar içerisinde egemen olduğunu, sosyal hayat, üretim faaliyetleri, giyim kuşam hatta mutfak ve spor çeşitliliğinin ortaya çıktığını kaydetti.

Sergide tasarım olarak kuşaklar boyunca önemli eserler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hassan, sanatçılara Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve sergiye resimleri ile katılımlarından dolayı teşekkürlerini sundu.

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI ESERLERİNİ BULUŞTURUYOR

Türkmenistan Sanatçısı Myratgeldi Gurbangeldiyev de, sergide yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, bu sergilerin Türk ve diğer Türkçe konuşan ülkelerin eserleri hakkında bilgi edinme fırsatı sunduğunu söyledi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Kurucusu Dr. Suat İ. Günsel'e teşekkür eden Gurbangeldiyev, “Bu projeye katılarak, yaratıcı başarılar dileyen farklı ülkelerden sanatçılarla tanıştık ve arkadaş olduk. Bu sempozyumun üst düzeyde tutulduğunu, evden çok uzakta olduğumuzu, ama burada kendimizi evimizde hissettiğimizi söylemek istiyorum. Bir kez daha bu projenin yaratıcılarına, düzenlenen sempozyumun üst düzeyine ve şahsen Suat Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Türk halklarının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ni yaratmasında başarılar, sağlık, mutluluk ve yaşamda yaratıcı başarılar diliyorum” diye konuştu.

BAKAN CEMAL ÖZYİĞİT: “KIBRIS MODERN SANAT MÜZESİ DÜNYANIN SAYGIN MÜZELERİ ARASINDA YER ALACAK”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de serginin açılışında yaptığı konuşmada, sanat yoluyla ülkemizin dünyaya açılacağını, ülkedeki ve bölgedeki sanat eserlerinin ve sanatçıların birikimlerinin de yer aldığı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin dünyanın saygın müzeleri arasında yer alacağına inanç belirtti.

Kurucu Rektör Suat Günsel’in, yalnızca eğitimde değil, sanata verdiği ayrı değer ve önemle sanat alanında da ciddi yatırım yaptığını belirten Özyiğit, “Son dönemlerde yapılan çalışmalar ve ortaya konan icraatlar bize bunu net olarak göstermektedir, kendisini ve ekibini kutluyorum” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünyaya üniversiteler adası olarak damga vurmasını istediklerini belirten Bakan Özyiğit, birlikte çalışarak ve engelleri birlikte aşarak Kıbrıs Türk toplumunu ve kurumlarını dünya ile buluşturma çabasını sürdüreceklerini belirtti. Dünyaya açılmada sanatın da çok önemli bir misyonu olduğunu belirten Özyiğit, ülkedeki sanat eserlerinin ve bu alandaki birikimin dünyaya tanıtılmasının önemine vurgu yaptı.

Sergide, Türkmen sanatçıların değerli eserlerinin yer alacağına işaret eden Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, “Oradaki yaşamın, sanat eserleri ile batı ile buluşmasına zemin hazırlayan, ayrıca sanat eserleri ve sanatın yansımaları ile olaylara, değerlere biraz daha derin bakılmasına olanak sağlayan Yakın Doğu Üniversitesini yürekten kutluyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Konuşmaların ardından sergi salonunun açılış kurdelesi kesilerek sergi gezildi. Türkmenistan sanatçılarının yağlı boya tuval çalışmalarından hazırlanan 40 eserinin sergileneceği Türkmenistan Sanatçıları Resim Sergisi, hafta içi 10.00- 12.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.