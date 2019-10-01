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Miniklerin tiyatro keyfi

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17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde perde bu kez çocuklar için açıldı. “Tavşan Aranıyor” isimli çocuk oyunu, miniklere keyifli saatler yaşattı

Miniklerin tiyatro keyfi
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali, 2 Ekim Çarşamba ve 3 Ekim Perşembe günleri  sahnelenecek “Hüzün Ana ve Çocukları”  oyunuyla sona erecek.

Oyunun biletleri, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve www.biletinial.com adresinden temin edilebilir. 

Festival kapsamında önceki gün Atta ve Bonte Hond tarafından “Tavşan Aranıyor” isimli çocuk oyunu sahnelendi.

Rene Geerlings’in yazıp yönettiği, Almıla Bayraktar, Anıl Çalım, Derya Cumaoğlu, Oya Bacak, Sertaç Nicholas Güder ile Simel Keçicioğlu’nun rol aldığı “Tavşan Aranıyor” oyunu Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelendi.

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